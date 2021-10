¡OFICIAL! Ronald Koeman es destituido como técnico del Barcelona

"La gota que rebalsó el vaso" para destituir a Ronald Koeman, fue la derrota que sufrió el Barcelona ante el Rayo Vallecano. Esto dijo el club al respecto:

El técnico Ronald Koeman ha sido destituido como entrenador del Barcelona tras caer este miércoles 1-0 contra el Rayo Vallecano en la 11ª jornada liguera, informó el club azulgrana.

“El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado tras la derrota (1-0) ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva”, expresó el club catalán en un breve comunicado en sus redes sociales.

Y continuó: ​”El FC Barcelona quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional”.

Por su lado, Koeman dijo al final del partido en Vallecas: “No fue la actitud, no es el juego, porque no tuvimos un equipo enfrente que haya creado tantas oportunidades, entonces es cuestión de no marcar”.

¿Quién será su sustituto?

El club no da mayores detalles sobre quién se hará cargo del equipo a la espera de que se decida el sucesor del neerlandés, para el que suena el nombre de Xavi Hernández.

El irregular juego y los malos han llevado a la salida del técnico, que deja al Barça en la novena posición de la clasificación liguera, a seis puntos del líder, Real Madrid, y tras haber conseguido 15 puntos de 30 posibles.

El equipo todavía no ha podido ganar como visitante esta temporada, a lo que se une su delicada posición en la Champions tras sufrir sendas goleadas 3-0 ante el Bayern de Múnich y el Benfica, y solo haber ganado por 1-0 al Dinamo de Kiev.

La caída de Koeman ante el Rayo

El Barcelona (9º) sufrió un nuevo fracaso este miércoles luego de haber caído por 1-0 en Vallecas ante el Rayo (5º), agravando sus problemas en el campeonato.

Y fue un gol del colombiano Radamel Falcao (30) el que le dio la victoria sobre el Barcelona al Rayo Vallecano (5º), que se queda a un punto de los puestos de Champions.

El Barça, en cambio, sumó su segunda derrota consecutiva tras perder el domingo contra el Real Madrid 2-1 para seguir alejado de los puestos cabeceros de LaLiga.

El equipo azulgrana volvió a adolecer de efectividad en la portería contraria, pese a tener el control del balón y sigue con su irregular recorrido en este principio de temporada.

