El ‘Tigre’ Falcao agrava la crisis del FC Barcelona

Con un solitario gol de Radamel Falcao, el Rayo Vallecano derrotó 1-0 al FC Barcelona que sigue dejando dudas en su funcionamiento.

Este miércoles continuó la actividad de la jornada 11 de La Liga española. El Rayo Vallecano recibió al FC Barcelona en el estadio de Vallecas con la particularidad de que el Rayo no había perdido de local en la presente temporada.

El Rayo Vallecano cumplió y con un solitario gol de Radamel Falcao García derrotó 1-0 al FC Barcelona, el club madrileño sigue invicto en condición de local en el estadio de Vallecas.

Un tigre andaba suelto en Vallecas, Radamel Falcao fue uno de los hombres que más peligro generó para el Rayo Vallecano ante el Barcelona en la primera parte.

El ariete colombiano tuvo su recompensa por el esfuerzo y entrega, al minuto 29 de la primera parte adelantó al Rayo Vallecano ante el Barcelona en el estadio de Vallecas.

Falcao puso el 1-0 en el marcador. El atacante colombiano recortó a Piqué y puso el balón pegado al poste, donde poco pudo hacer Ter Stegen. Todo nació de una pérdida de Sergio Busquets en el mediocampo. Radamel Falcao llegó a 4 goles en la presente temporada de La Liga.

Al medio tiempo lo ganaba el Rayo Vallecano con el gol de Falcao. Barcelona no disparó al arco rival en 45 minutos (se aproximaron, pero no llegaron con claridad). Coutinho inoperante, el canterano Nico González lo mejor del cuadro azulgrana.

El juvenil Nico González era quien mejor futbol desplegaba del plantel blaugrana, la defensa del Rayo Vallecano muy segura en el fondo evitó en un par de ocasiones que el Kun Agüero pusiera el empate.

La oportunidad de oro para el Barcelona llegó al minuto 72 del partido, Catena cometió una falta sobre Memphis Depay que derivó en un tiro desde los 11 pasos para los blaugranas.

El guardameta Dimitrievski le atajó el penal a Memphis Depay. El Rayo Vallecano mantenía la ventaja sobre el Barcelona a escasos minutos para el final del encuentro.

❌ @Memphis's kick from the penalty spot is saved by Stole Dimitrievski #RayoBarça pic.twitter.com/8atYvUq8wu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021