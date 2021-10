Iztapa recibe fuerte sanción y la Liga investigará los hechos

Tras la grave lesión que sufrió John Méndez, en el estadio El Morón, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional multó al Deportivo Iztapa y aseguró que iniciará una investigación.

Publicidad

Con una multa de Q6 mil sancionó el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional al Deportivo Iztapa por no contar con una ambulancia en el partido entre los “Peces Vela” y Municipal, que se llevó a cabo en el estadio El Morón y en el que salió gravemente lesionado el jugador rojo John Méndez.

“Antes del inicio del partido no había presencia de ambulancia en el estadio, por lo que al momento de querer trasladar al jugador lesionado querían utilizar un vehículo particular “pick up” por lo que se negó el traslado por falta de seguridad. La ambulancia tardó aproximadamente 21 minuto en llegar. Hago saber que antes del inicio del partido sí habían bomberos con su respectiva camilla, no así ambulancia”, reportó el central Walter López en el acta arbitral.

El Órgano Disciplinario también confirmó que “se inicia de oficio la investigación sobre los hechos ocurridos en el encuentro entre los clubes Iztapa y Municipal, relacionado con la lesión sufrida por el jugador John Méndez, de Municipal”, expresa el acta.

“Para el efecto, se cita a las siguientes personas”:

Al representante legal del equipo Iztapa, al delegado de cancha y al jugador Yeltsin Delfino Álvarez de Itzapa, para el día viernes 29 de octubre, a 15:00 horas, para que declaren lo pertinente.

Al representante legal del equipo Municipal, para el mismo día, a las 15:30 horas, para que declare lo pertinente.

Al arbitro central del encuentro señor Walter López, también para este viernes, a las 16:00 horas, para que declare lo pertinente.

#Apertura2021 | Momento de la lamentable lesión de John Méndez en el juego ante Iztapa. Esperamos una pronta recuperación del futbolista rojo 🙏🏻 pic.twitter.com/EU5xs3ClAu — Christoper Chang (@CChang_EUD) October 23, 2021

La fractura de John Méndez

Méndez sufrió una fractura de peroné luego de una entrada de Delfino Álvarez durante los primeros minutos del partido y por la gravedad de la lesión debió ser trasladado a un centro médico de la capital donde fue intervenido de emergencia.

Méndez sufrió “una fractura a nivel peroné y una disrupción de la articulación del tobillo, quiere decir que tanto ligamentos como tendones se habían roto por el golpe, también había fractura en el maléolo del tobillo. Se hizo tres procedimientos, reparación de la fractura del peroné, reparación del hueso en la articulación del tobillo y reparación de los ligamentos y tendones”, explicó el médico de Municipal, Martín Padilla.

Según el galeno, John estará fuera de las canchas aproximadamente durante 12 semanas.

*Fotos: CSD Municipal

