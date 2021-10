VIDEO. Valtteri Bottas suma su décima victoria en F1 en Turquía

El finlandés no ganaba desde el GP de Rusia de 2020. Lewis Hamilton remontó hasta la 3ª posición antes de caer a la 5ª al final de la carrera por una mala estrategia, mientras que Max Verstappen recupera el liderato.

Max Verstappen (Red Bull) recuperó este domingo el liderato del Mundial de Fórmula 1, luego del quinto lugar de Lewis Hamilton (Mercedes) que salió 11º y terminó 5º, y de la victoria de Valtteri Bottas (Mercedes) en el Gran Premio de Turquía, que se llevó a cabo en Estambul.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completó el podio por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Hamilton. Por ello, Verstappen vuelve al liderato con seis unidades de ventaja sobre el británico después de esta 16ª carrera (de 22 en total) del año.

Aunque salió desde el 11º lugar por una sanción por un cambio de motor el viernes más allá de lo permitido, Hamilton remontó hasta la 3ª posición antes de caer a la 5ª al final de la carrera por una mala estrategia.

Es la 10ª victoria, y la primera esta temporada, de Bottas, quien salió desde la ‘pole position’ y protagonizó una carrera sin errores. No ganaba desde el GP de Rusia de 2020.

Con este triunfo y el punto por marcar la vuelta rápida en carrera, el finlandés de 32 años, compañero de equipo de Hamilton desde 2017, se afianza en el 3º puesto del Mundial por delante de británico Lando Norris (McLaren), 7º este domingo.

The sweet taste of victory 🍾 #TurkishGP 🇹🇷 @ValtteriBottas pic.twitter.com/5vrAHW5gHH

“No fue fácil escoger una estrategia en estas condiciones”, explicó. Ese aspecto fue precisamente lo que privó a Hamilton de subir al podio.

En una pista mojada por la llovizna que cubrió el circuito desde las primeras horas del día, los pilotos emplearon los neumáticos intermedios.

Even the cameraman was impressed with Max's rapid pit stop 💪😃 #TurkishGP 🇹🇷 @redbullracing pic.twitter.com/NOYtdjpuD9

Con este tipo de compuesto no es obligatorio cambiar los juegos de neumáticos en un Gran Premio. En una pista que se iba secando, Hamilton quiso intentar terminar la carrera sin pasar por ‘boxes’, luego de que Verstappen y Bottas pararan respectivamente en las vueltas 37 y 38 (de 58 en total).

Aunque no podía luchar por el triunfo, Hamilton quería conservar el podio cuando Mercedes le pidió finalmente que se detuviera a siete vueltas para el final. Mala elección: el británico volvió a pista en la 5ª posición, no pudo mejorarla y se mostró muy enfadado con su equipo por la radio.

A commanding drive from the Finn 💪 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/6zYnpxyww5

Este curso busca a los 36 años la que sería su octava corona, algo inédito, frente a Verstappen, quien aspira de su lado a su primer entorchado con 23 años.

“Ha estado ajustado toda la temporada y estoy seguro de que seguirá siendo así, será una hermosa batalla con Mercedes hasta el final”, declaró Verstappen.

El neerlandés podía sonreír mientras brindaba con sus compañeros de podio, y sobre todo sin su gran rival.

Por detrás del top 5, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) terminó 6º, seguido de cerca por Norris. El español Carlos Sainz (Ferrari), que salió último, remontó hasta el 8º puesto y fue elegido “piloto del día” por los internautas.

