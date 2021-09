El local Max Verstappen se lleva la ‘pole’ en el GP de Países Bajos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) hizo disfrutar a su gente al conquistar la pole position del Gran Premio de Países Bajos de F1

El enfervorecido público no esperaba menos. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) hizo disfrutar a su gente al conquistar la pole position del Gran Premio de Países Bajos de F1, por delante de su rival británico Lewis Hamilton (Mercedes), este sábado en el circuito de Zandvoort.

Al superar por 38 milésimas a Hamilton, Verstappen sucede al brasileño Nelson Piquet, último poleman en Zandvoort… en 1985, año del último GP de Países Bajos.

Así estará conformada la parrilla para el GP de Paises Bajos

La segunda línea de la 13ª carrera de la temporada, cuya salida está prevista el domingo a las 13h00 GMT, será para el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

Les seguirán los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz Jr, y detrás el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el francés Esteban Ocon (Alpine).

El segundo Alpine, del español Fernando Alonso, y el McLaren del australiano Daniel Ricciardo completan el Top 10 de la sesión clasificatoria.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) sólo pudo ser 16º.

Otra de las decepciones, el británico Lando Norris (McLaren), saldrá 13º, tras su peor sesión de clasificación de la temporada, al término de una Q2 recortada por los sucesivos accidentes de los Williams del británico George Russell y del canadiense Nicholas Latifi.

Destaca la presencia del polaco Robert Kubica al volante del monoplaza habitualmente en manos del finlandés Kimi Räikkönen, positivo por covid-19.

The home hero takes pole, the Zandvoort crowd goes wild!@Max33Verstappen just edges out Lewis Hamilton with a stunning final flying lap! 👏#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/xEVrpH49AR — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Habida cuenta de que es muy difícil adelantar en carrera en Zandvoort, las posiciones sobre la parrilla y la salida se antojan cruciales, al igual que la conservación de los neumáticos y las elecciones estratégicas.

“La pole es la mejor posición para salir, visto como es de difícil adelantar aquí”, explicó Verstappen, que logró su sexta pole en los últimos siete grandes premios.

Al batir a Hamilton este sábado, Verstappen ha cumplido la primera parte de su ‘contrato‘. Ahora le queda ganar el domingo y recuperar el primer puesto del Mundial, que tiene Hamilton con tan solo tres puntos de ventaja.

“Pero no será una carrera fácil, con muchas vueltas (72) y mucho desgaste de los neumáticos”, analizó la estrella local.

*Con información de AFP

