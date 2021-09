VIDEO. Estrella del Chelsea revela imágenes de robo de su medalla

“Consiguieron llevarse una caja fuerte muy pesada”, reveló Reece James, que mostró cómo fue sustraída de su casa su medalla de Champions League. Mira el video:

Mientras jugaba con el Chelsea (1-0) ante el Zenit ruso, por la Champions, el lateral derecho Reece James reveló este jueves que sufrió el robo de objetos de valor, entre ellos su medalla de vencedor de la última Liga de Campeones.

“En la noche del 14 de septiembre, mientras que yo jugaba con mi club en nuestro regreso a la Liga de Campeones, un grupo de ladrones cobardes entró en mi casa”, escribió el internacional inglés en su cuenta de Instagram, mostrando el video del robo.

“Consiguieron llevarse una caja fuerte muy pesada, que contenía objetos personales, hasta su coche”, apuntó.

Entre esos objetos figuraba la medalla recibida tras la victoria 1-0 contra el Manchester City en la última final de la Liga de Campeones, pero también la medalla de subcampeón de la Eurocopa, recibida en julio tras la derrota de Inglaterra ante Italia en la tanda de penales.

“Esas medallas ganadas con el Chelsea y con Inglaterra son honores que nunca me podrán quitar, tenga esas medallas físicamente conmigo o no”, señaló.

