¡En penaltis! El Chelsea le gana la Supercopa de Europa al Villarreal

El campeón de la Champions League le ganó el pulso al monarca de la Europa League en un partido en el que el portero, Kepa Arrizabalaga, fue la figura a tajar dos penaltis.

El campeón de la Champions League, Chelsea, necesitó irse a los tiros penaltis (6-5, 1-1 en el tiempo reglamentario) para derrotar al Villarreal y levantar su segunda Supercopa de Europa, este miércoles en juego disputado en Belfast.

El atacante marroquí Hakim Ziyech (27) inauguró el marcador al empujar a las redes un buen centro desde la izquierda de Kai Havertz, pero Gerard Moreno empató tras una buena combinación del Villarreal (73).

Después de salir derrotados en sus tres últimas apariciones en la Supercopa de Europa, torneo que enfrenta al ganador de la Liga de Campeones (Chelsea) contra el vencedor de la Europa League (Villarreal), los ‘Blues’ se hicieron con su segundo título, tras el conquistado en 1998.

También es el segundo título para Thomas Tuchel como entrenador del cuadro azul, al que llegó en enero de 2021 y condujo meses después a la ‘Orejona’.

En la tanda de penales, Havertz, primer lanzador, fue el único futbolista que falló en el Chelsea. El arquero español Kepa Arrizabalaga, que salió al campo un minuto antes de la tanda, detuvo los lanzamientos de Aissa Mandi y Raúl Albiol para dar el trofeo a los londinenses.

En el tiempo reglamentario, los goles llegaron cuando lo mereció cada equipo.

