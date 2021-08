Piqué ya dio a su gran favorito para usar el “10” que era de Messi

Parece que el capitán del Barcelona ha comenzado a dejar atrás la tristeza por la salida del argentino y ha revelado el nombre del jugador que debe usar el emblemático “10” azulgrana.

Publicidad

Pese a que Messi se fue del Barcelona, hace apenas algunos días, Piqué ya tiene en la mira al jugador que debe usar el dorsal que dejó el argentino, con lo que ha dado muestras de querer dejar a un lado la tristeza por su partida.

Y es que ante la duda de si seguirá utilizándose el número 10, pues los aficionados han pedido que sea retirado como un homenaje a Messi, hay quienes han sorprendido con sus opiniones, como Piqué.

El capitán del equipo azulgrana sostuvo una charla con el argentino Ibai Llanos, en la que reveló que le pidió a uno de sus compañeros que portara, para la temporada 2021-22, el “10” que dejó Leo.

Según Piqué el “10” debe portarlo…

“Creo que alguien se la tendrá que poner. Le dije al Kun que se la pusiera. Pero el “Kun” no la ve clara. Por un lado llevar el 10 es algo muy chulo, pero por el otro, por la historia y demás, es muy complicado”, confesó Piqué.

“El Kun es una cosa de locos también. Ha venido allí al vestuario, es una cosa de locos”, agregó el defensa.

Sin embargo, recordó que Agüero “se ha lesionado y está un poco abatido, pero es un cachondo, una cosa seria. Tolo lo acaba con ‘pa’”.

Por el momento, el Kun no está inscrito en la Liga española y el 10 de Leo sigue sin dueño, por lo que puede darse alguna sorpresa.

Lo que dijo de Messi

Piqué también habló sobre la salida de su amigo ahora nueva estrella del PSG.

“Por la situación del club, no poder retener al mejor de la historia es doloroso. Todo el mundo decía que ya estaba hecho. En el proceso, yo con Leo no hablaba. Tú quieres que tomen la mejor decisión. Parecía que ya estaba todo hecho, y al final fue un resultado que nadie esperaba, de golpe y porrazo nos comunican que no va a seguir”, dijo.

Y finalizó: “Yo lo conozco de los 13 años, Leo nos ha hecho mejores a todos tienes que aceptarlo, es la realidad, es lo que hay que intentar dar un paso adelante para ser competitivos, desearle la mejor de las suertes en el PSG. Veremos este año qué podemos hacer tanto e la Liga como en la Champions”.

*Fotos: Getty Images

(Visited 1,278 times, 1,278 visits today)