VIDEO. “Cambiar la mentalidad nos hace falta en Guatemala”, dice Luis Carlos Martínez

Luis Carlos Martínez le contó a Publinews sobre su logro en los Juegos Olímpicos de Tokio y fue puntual al decir lo que le hace falta a nuestro país para avanzar, también dio detalles sobre la publicación de su primer libro.

Feliz de contar su hazaña en la final de los 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio así se mostró el nadador, Luis Carlos Martínez, que llegó recientemente a Guatemala y compartió su experiencia.

En Tokio, Luis Carlos terminó en la séptima posición con un tiempo de 51.09 segundos, un nuevo récord nacional, con lo que se convirtió en el primer centroamericano en llegar a una final de natación en unos Juegos Olímpicos, ubicándose como el séptimo mejor del mundo, tras 15 años de carrera deportiva.

Durante la entrevista con Publinews, Martínez dijo que se siente feliz de estar en Guatemala, “hacía mucho tiempo que no venía”, pues vive en Estados Unidos, pero también habló sobre la publicación de su primer libro, que será a beneficio de la Fundación Olímpica Guatemalteca.

¿Cómo fue la sensación de haber estado en la final y conseguir una histórica posición?

Estas marcas son extremadamente rápidas y llegar a ese nivel es difícil, pero haber estado ahí fue algo muy emocionante. He intentado explicarle a las personas qué significa quedar en séptimo lugar. En Guatemala se ha hecho el esfuerzo por entender, pero es algo muy difícil de hacer, estamos hablando de estar en el top en el tiempo más top de la historia. Somos 8 hombres de todo el mundo, cuando menciono eso es cuando comienzo a poner en perspectiva lo difícil que es estar en una final olímpica de natación.

La preparación psicológica es fundamental…

Definitivamente. Hay algo que es fundamental y se notó mucho este año especialmente por lo del covid-19, porque ¿qué hacer cuando no se podía tener la mejor preparación física por las restricciones?, solo aquellos que tuvieron la fortaleza mental de buscar la manera de prepararse y haber hecho que las cosas funcionaran, estuvieron ahí. El aspecto mental es lo que hace monstruos a esos monstruos (de la natación).

Lo que conseguiste fue algo histórico…

Nunca he sido de hablar de mis logros, pero creo que esto sí es un logro muy importante en la historia de Guatemala, no solo para mí si no para futuras generaciones. Este resultado quita un poco esa mentira que nos decimos como guatemaltecos, que solo podemos hacer deportes que no nos ponen físicamente frente a esos “monstruos”, que en verdad lo son, pero no quiere decir que nosotros son podamos estar alrededor de ellos, ese es el mensaje. Si no salió mi medalla y si no sale, pues que bueno, porque ahora ese es el estándar y para que alguien vuelva a hacer historia tendrá que ganar una. Para mí estuvo perfectamente bien.

¿La medalla siempre fue el objetivo?

Yo estaba entrenando y me daba pena decirle a las personas que iba a ganar una medalla porque tenía miedo que se rieran de mí, pero todos los días me levantaba y me decía ‘¿qué tengo que hacer hoy para ser un medallista olímpico?, no lo alcancé por 3 décimas de segundo, pero estuve ahí y estoy seguro que las personas que lo ven con un lente maduro e intentan entender lo que conlleva estar en una final olímpica de natación, están igual de felices si hubiera ganado plata u octavo lugar.

¿A quién dedicas este logro?

Es para mi familia, Juan de la Rosa (su entrenador, fallecido el año pasado) ha sido parte de mi familia, lamentablemente no está con nosotros, pero fue quien me decía, ‘si quieres estar en ese lugar tienes que ir paso a paso, eso de dar saltos y creernos más de lo que somos, no’, y tenía razón, es de ir poco a poco.

¿Qué hace falta para que en Guatemala sobresalgan más deportistas?

A mí lo que me hizo mejor fue un cambio de mentalidad. Cuando era niño le decía a mis amigos que sería un medallista olímpico y no me la creía yo, menos ellos, pero en otro país si uno dice que quiere ser un medallista olímpico te preguntan, ‘¿qué harás para ser un medallista olímpico, a dónde irás?’. Aquí es algo platónico y eso nos ha frenado, pero lo que hemos hecho en los Juegos, Erick Barrondo con su medalla, Kevin y yo es romper esas barreras históricas. Cuando alguien diga que quiere ganar una medalla olímpica, hay que preguntarle qué hará para ganarla, no decirle que está loco. Hay que cambiar la mentalidad, eso nos hace falta.

¿Qué harás en los próximos meses?

Los 4 meses que vienen serán para recuperar mi salud mental y física, tomaré un buen descanso antes de continuar en mi carrera, y voy a lanzar un libro. Llevo dos años escribiéndolo y ya está en lo último, saldrá en diciembre.

¿De que trata?

Es mi historia y será no lucrativo. Voy a donar todo lo recaudado a una fundación que saca personas de barrios difíciles, ha rescatado a 1,550 personas, todo será para ellos. Esto es para hacer una diferencia, a cambio de que las personas lean mi historia. Es un proyecto muy bonito, no es para mí, si no para Guatemala. Y en enero estaremos entrenando de lleno otra vez.

*Fotos: Edwin Bercián y COG

