“No hay palabras para expresar esta frustración”, dice Amarini Villatoro

El técnico de la selección nacional se refirió al fracaso de no haber podido clasificar a la fase de grupos de la Copa Oro.

Tristeza y frustración se dejaron ver en el rostro del seleccionador de Guatemala, Amarini Villatoro, luego de que la azul y blanco no pudo sellar su boleto a la fase de grupos de la Copa Oro, tras caer en los penaltis ante Guadalupe.

La azul y blanco no pudo ante un rival que no está afiliado a la FIFA, pero que se metió a la fiesta grande del torneo que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

El resultado fue de 1-1 en el tiempo reglamentario, pero en los lanzamientos a 11 metros fallaron, por la bicolor, Marvin Ceballos, en dos ocasiones, y Gerardo Gordillo.

🎥 Highlights: Guadeloupe 🇫🇷 defeats Guatemala 🇬🇹 in a dramatic penalty shootout to advance to the #GoldCup21 Group Stage! #ThisIsOurs pic.twitter.com/9ICxJdJsmM — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2021

La frustración de Amarini Villatoro

“Lastimosamente nos quedamos fuera en los penaltis, en un juego donde que fue parejo, peleado, reñído y fracasamos porque no clasificamos, porque el objetivo era estar en Copa Oro, en la fase de grupos y no se logró”, comenzó diciendo el seleccionador en la conferencia de prensa, posterior al partido, difundida por “ESPN”.

“El grupo está muy tocado y frustrado y yo también por la forma en que se dieron las cosas, porque quedamos eliminados de esta manera y del mundial, no hay palabras para expresar este sentimiento de frustración”, agregó.

Mientras que acerca de si continuará al frente del combinado guatemalteco, expresó: No depende de mí. Creo que en mí queda que di lo mejor que pude con selección, traté de hacer las cosas lo más profesional posible y no nos alcanzó. Uno aprende muchas experiencias de selección, mucha madurez a mi corta edad. Día a día fuimos aprendiendo y mejorando muchas situaciones pero no nos alcanzó”.

Villatoro también habló sobre el rival. “Tenía que ser un partido perfecto por el rival que enfrentábamos, sabíamos que eran rápidos, con transiciones rápidas y profundos, fallamos en cortar la pelota, en saber retardar y lo hablamos, no podíamos fallar en eso, en el primer tiempo, fallamos dos tres situaciones que nos complicaron casi la misma jugada, la pérdida de pelota en medio campo, en los linderos del área, en salida”.

“A nosotros no nos dio tiempo de retardar no llegamos a cortar muchas veces y producto de eso fue el gol, igualamos, nos hicimos con la pelota, pero no encontramos los espacios, nos apresuramos en el último cuarto de ellos y no alcanzó para ganarlo, creo que el resultado es justo, un empate en cuanto al desarrollo de los 90 minutos donde nosotros no fuimos más que el rival”, concluyó Amarini.

Pinto se lamenta

Por su parte, el capitán, José Pinto, también mostró su tristeza por haber caído en los penaltis.

“Estamos muy dolidos y tristes por no haber clasificado, lastimosamente las cosas no salieron pero el futbol es así. Guadalupe es un rival fuerte. Fue un lindo partido, los dos buscamos ganar, pero no pudimos en el tiempo reglamentario y quedamos eliminaos”, dijo, al borde del llanto.

🗣️🇬🇹 José Pinto, capitán de Guatemala, expresó el dolor del conjunto chapín tras no poder avanzar a la Fase de Grupos de la #CopaOro21 luego de 6 años de ausencia en el certamen 🏆 #EstoEsNuestro pic.twitter.com/lwJ4xJojrG — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2021

