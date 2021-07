¡ADIÓS, COPA ORO! Guatemala cae ante Guadalupe en tanda de penaltis

La selección nacional no cumple con el objetivo y se despide de otro torneo internacional.

La selección nacional de Guatemala se enfrentó a su similar de Guadalupe en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, buscando su boleto a la fase de grupos a la Copa Oro 2021, torneo al que no ha ido en sus últimas ediciones.

No había más opción para la Azul y Blanco que la victoria, con lo cual, podría acceder al grupo conformado por Costa Rica, Surinam y Jamaica en el torneo.

Sin embargo, los caribeños fueron quienes anotaron primero cuando tan solo transcurrían cinco minutos del encuentro.

La anotación llegó por medio de Matthias Phaeton, quien recibe el balón poco después de la media cancha y tras un pique letal, ingresa al área grande desde donde con un derechazo cruzado fulmina al portero Hagen.

No obstante, el delantero nacional Luis ‘Salamá’ Martínez logró conseguir el gol del empate al minuto 17′.

La anotación de Guatemala llegó tras un garrafal error de la línea defensiva del rival. El portero y un defensa no se entienden y entre ambos dejan el balón rebotando afuera del área grande lo cual es aprovechado por el jugador nacional y anota con libertad.

Tras el inicio del segundo tiempo, el combinado nacional tuvo algunos descuidos en la línea defensiva, lo cual pudo haber sido aprovechado por el cuadro rival pero no pudo concretar.

No obstante, la Azul y Blanco también tuvo algunas oportunidades, sobre todo en el minuto 69′ de juego cuando el arquero rival nuevamente cometió un error.

Pero en el minuto 74′ tuvo otra oportunidad la selección por parte de Gordillo, pero en la línea del arco la detuvo el portero Yohann Thuram. Pero todo se definiría en los tiros desde los once pasos.

El lanzamiento decisivo estuvo a cargo de Cavare quien lanzó por segunda vez en la ronda de muerte súbita.

🇫🇷 The decisive penalty that sent Guadeloupe to the #GoldCup21 🏆Group Stage!!! 🥳#ThisIsOurs pic.twitter.com/couu7laNei

— Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2021