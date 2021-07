“Es un mundo sucio, político y falso”, denuncia ex árbitro de la Euro

El sueco Jonas Eriksson causó alarma tras hacer fuertes señalamientos contra la UEFA y confesó que está feliz de haber dejado de pitar. Esto fue lo que dijo:

Gran polémica han causado en los últimos días las declaraciones del árbitro sueco, Jonas Eriksson, quien denunció a la UEFA diciendo que “es un mundo sucio, político y falso”, y que los mejores jueces no suelen dirigir las instancias claves de sus torneos más importantes, como la Eurocopa.

Después de haberse constituido como uno de los grandes árbitros en la historia del futbol, pues en su palmarés cuenta con una final de la Europa League y haber dirigido duelos claves del Mundial 2014 y de la Eurocopa 2012, Eriksson se retiró del referato en 2018.

Sin embargo, hace algunos días volvió a ponerse en el ojo de la opinión pública, esta vez para señalar a la UEFA. Hace algunos días publicó una extensa carta denunciando las irregularidades e los torneos de dicha entidad.

El ex árbitro, de 47 años, cuestionó las elecciones de la entidad al momento de designar a los árbitros para los partidos de semifinales. Dijo que no es algo nuevo y que por eso no le sorprende que los mejores no sean tomados en cuenta para estos juegos.

“Hace cinco años que arbitré la última semifinal de la Eurocopa entre Portugal y Gales. Aunque estaba feliz y orgulloso cuando empezó el partido, hubo una profunda decepción para mí y mis compañeros. ¿Por qué no se nos permitió pitar la final? La gene suele preguntar cómo seleccionan para los partidos decisivos, si es por logros, cómo se clasifica a los árbitros, si es para el que menos errores comete o quién es el encargado de hacer la evaluación… La verdad es que es un tema oscuro”, escribió en su declaración en su cuenta de Instagram.

Además señaló que es “un mundo sucio, político y falto donde la amistad, la corrupción, la lealtad y la nacionalidad juegan un gran papel. Ese fútbol que habla de un juego limpio y de respeto, donde el reglamento es el mismo para todos, donde los cuatro mejores equipos, los que han ganado más partidos, juegan las semifinales en Londres. Pero cuando se trata de arbitraje, todo pasa en las salas cerradas, con agendas políticas y con todo menos lo mejor del fútbol en mente”, sentenció Eriksson.

Así, el ex referí dejó claro que las designaciones para los partidos claves no se hacen por el buen trabajo de los árbitros, si no que toman en cuenta otros factores.

Para las semifinales de esta Euro fueron elegidos el alemán Felix Bruch y el neerlandés Danny Makkelie, pero según la opinión de Erikssoon, el mejor hasta el momento ha sido el turco Cuneyt Cakir.

“Esta vez, el mejor árbitro del torneo, sin un solo error claro, ya ha sido enviado a casa. La decisión fue tomada por los altos cargos de la UEFA y no tiene nada que ver con sus actuaciones durante la Eurocopa”.

“Otros árbitros, a veces sin saberlo ellos mismos, tiene lo contactos adecuados, mejor respaldo político o provienen de países importantes, arbitran más allá”, expresó.

También dejó claro que su postura no era en contra de sus excompañeros, si no contra la UEFA.

“Lo que todos deberían saber, sin embargo, es que es un mundo podrido con una cultura lejos de ser buena. Yo, con perspectiva, puedo decir que estoy muy feliz de haber dejado de pitar hace tres años”, finalizó.

