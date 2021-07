¡Italia conquista a España y es el primer finalista de la Eurocopa!

"La Roja" no pudo ante la "Nazionale" y cayó en los lanzamientos a 11 metros en el estadio de Wembley. En el juego por el título, Italia, se enfrentará a Inglaterra o Dinamarca.

La selección de Italia selló su pase a la gran final de la Eurocopa, este martes, tras vencer 4-2 a España en los penaltis, luego de haber terminado 1-1 en el tiempo reglamentario y los tiempos extras en el estadio de Wembley. En el partido por el título se medirá a Inglaterra o Dinamarca.

Federico Chiesa abrió el marcador para Italia en el minuto 60, pero Álvaro Morata niveló las acciones en el 80, para enviar el partido a los tiempos extras y luego a los tiros penaltis.

Sin embargo, en los lanzamientos a 11 metros Manuel Locatelli falló por los italianos, mientras que por los españoles lo hicieron Dani Olmo y Álvaro Morata.

