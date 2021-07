“Queremos un equipo joven, no me da miedo, pelearemos cada partido”, dice Castañeda

Manuel Castañeda, entrenador de Nueva Concepción, dice que quiere aportarle caras nuevas a la selección. También adelantó que Daniel “el Travieso” Guzmán Jr. se unirá pronto a la pretemporada.

Pese a que todavía le faltan piezas por encajar en su equipo, el técnico de la Nueva Concepción, Manuel Castañeda, se mostró ilusionado de comenzar su nueva travesía en Liga Nacional y dice que espera aportar nuevas caras a selección.

La Nueva Concepción es uno de los tres equipos sureños que jugarán esta temporada en la Liga Mayor, recién ganó su ascenso tras vencer a Aurora en el repechaje. Los otros dos representativos de Escuintla son el campeón Santa Lucía e Iztapa, los dos con grandes actuaciones en el campeonato anterior.

“Una de las grandes ventajas de este equipo es que mantiene una base de 18 jugadores del torneo anterior, confiamos en ellos, queremos brindarle caras nuevas a selección. No me da miedo, por lo menos aportaremos al futbol nacional jugadores que no habían estado en Liga Nacional”, expresó Castañeda en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”.

Además, también confesó que su equipo loe apuesta a la juventud. “Tratamos de no traer extranjeros de demasiada edad, queremos un equipo con promedio joven, rápido y que luche. No buscamos figuras”, agregó.

Para el estratega, ya no hay equipos grandes o pequeños, solo luchadores. “Tenemos un equipo humildad, pero esperamos lograr el objetivo, pelear semana a semana y si eso nos alcanza para entrar entre los 8 mejores, será una gran temporada para nosotros. Hay que pelear cada partido, dejando a un lado a los favoritos, eso trato de mentalizar en los jugadores para dar batalla en este torneo”.

Daniel “el Travieso” llegará pronto

Sobre su fichaje estrella, Daniel “el Travieso” Guzmán Jr., el estratega dijo que pronto se unirá a la pretemporada del equipo.

“Mañana (este jueves) viaja una parte de la directiva para traer a Daniel “el Travieso” Guzmán, que entrará vía Tapachula. Este jueves o viernes tendrá su primera práctica”, manifestó Castañeda, que confirmó que aún hacen negociaciones con un volante y un centro delantero.

“Esperamos contar con nuestros cuatro extranjeros para nuestro debut contra Achuapa”, puntualizó.

Previo al inicio del campeonato, Castañeda espera que su equipo pueda tener un par de amistosos, dos de ellos sería contra Suchitepéquez, de la Primera División.

*Fotos: Omar Solís

