“Este premio siempre lo guardaré en mi corazón”, dice Manuel Castañeda

El estratega nacional se mostró orgulloso por el ascenso de la Nueva Concepción a la Liga Nacional, pues el equipo tenía 20 años de jugar en la Primera División.

Veinte años tuvieron que pasar para que Nueva Concepción saboreara las mieles del ascenso a la Mayor y lo hizo de la mano del experimentado entrenador guatemalteco, Manuel Castañeda, luego de haberle ganado el repechaje al campeón del Torneo Apertura de la Primera División, Aurora.

“Los Potros” son el equipo que más tiempo permaneció en la Primera, 20 años, por lo que el próximo Apertura se torna como todo un reto y Castañeda espera contar con el presupuesto necesario para armar un equipo competitivo en la Liga Nacional, de lo contrario, dará un paso al costado, pues tiene otras ofertas.

¿Cuáles son tus sensaciones tras el ascenso?

Siento mucha alegría y emoción por lo que conseguimos. Me siento orgulloso de haber dirigido a este grupo de muchachos. Logramos conformar un grupo muy solidario, receptivo, con un camerino muy sano y unido. Además, agradezco a toda la afición que se desbordó, es algo histórico y me siento agradecido con Dios por este premio tan grande que siempre guardaré en mi corazón.

¿Te dedicas solo al futbol?

Sí. Trabajé 25 años dando clases, pero logré la jubilación, tengo 8 de haberme retirado y eso me permitió meterme de lleno al futbol y gracias a eso aquí está el resultado. Se ha hecho realidad este sueño con un grupo de muchachos muy humildes.

No son campeones, pero sí de Liga Nacional…

Fue una decisión muy difícil enfrentar a la directiva y decirles, ‘elijamos, porque no tenemos una plantilla muy amplia, tenemos lesionados y viene Quiché. ¿Qué queremos, la copa o el ascenso?’. Se tomó la decisión de alinear a todo el equipo en el partido de ida y no llevaríamos al cuadro titular a Quiché. Luego nos enfocamos en recuperar jugadores y ya los tuvimos ante Aurora. Recibimos muchas críticas, pero al directiva estuvo de acuerdo y hoy nos da la razón… nos quedamos sin ser campeones, pero obtuvimos el premio mayor, el ascenso.

¿Cómo va el tema de los refuerzos?

Teníamos una de las planilla más bajas, Q180 mil al mes solo en salarios, me pidieron no descender, pero les dije que me tenía fe y lucharíamos hasta donde Dios y los muchachos quisieran. Ahora hay que pensar en una planilla más altas, si no, este equipo solo va a ir a pasear y va a regresar. El jueves habrá una reunión entre el presidente del equipo, el concejo municipal y el alcalde, para ver con qué presupuesto contaremos y en base a esto se harán las contrataciones.

Quiero dejar un 60% del equipo actual como base y meter gente de experiencia. Agradezco a los dirigentes de otros equipos que han pensado en mí, pero mi prioridad es la Nueva Concepción. Ya tenía ratos de no entrar a la fiesta de Liga Nacional y no puedo desaprovechar esta gran oportunidad. Espero que se den las condiciones, porque si al final no veo una luz en el camino de que vamos a contar con un presupuesto para dar pelea, tendré que dar un paso al costado y buscar otra puerta, ya tengo una oferta.

¿Que opinas del ascenso de Sololá?

Ha habido una buena química con Marvin Hernández, es humilde y trabajador. Cuando íbamos entrando al estadio ellos estaban celebrando, los fuimos a abrazar, le dije que se lo merecía. Me alegro que dos equipos que nunca han estado en Liga Nacional hoy lo harán, ojalá lo hagamos de la mejor manera y haya responsabilidad de las dos directivas para que estos equipos se mantengan por largo tiempo. La Nueva llevaba 20 años en Primera División, no puede ser que el año entrante ya esté otra vez en Primera.

¿Buscarás jugadores de Primera o de Liga Nacional?

Tienen que ser jugadores de Liga Nacional, se quedará quien deba quedarse, necesitamos gente de más colmillo. Soy un técnico al que le gusta trabajar, iremos puliendo situaciones en los jugadores, espero que podamos conformar un equipo más competitivo.

