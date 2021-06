Holanda gana el grupo C de la Euro tras golear a Macedonia del Norte

"La Naranja Mecánica" no tuvo piedad de los macedonios y los eliminó 3-0. En la otra llave, Austria avanzó a los octavos, como segunda, tras vencer a Ucrania 1-0.

Con un doblete de Georginio Wijnaldum la selección de Holanda ganó, este lunes, el grupo C de la Eurocopa tras eliminar a Macedonia del Norte que despidió a su capitán Goran Pandev. Austria también selló su pase a los octavos de final tras vencer por 1-0 a Ucrania.

Memphis Depay abrió el marcador en el minuto 24 y Georginio Wijnaldum sumó su doblete en el 51 y 58 para darle el triunfo a los Países Bajos.

En la otra llave Austria sufrió, pero pudo quedarse con el otro billete directo a los octavos de final, tras vencer a Ucrania con un gol de Christoph Baugartner en el minuto 21.

Así, el grupo C cierra con Holanda como líder con 9 puntos, seguido de Austria con 6 y Ucrania con 3. Macedonia es última sin puntos.

Macedonia del Norte tuvo la primera ocasión clara del encuentro, con un gol de Ivan Trickovski anulado por fuera de juego (10). Luego, su compañero Aleksandar Trajkovski estrelló la bola en el palo izquierdo de Maarten Stekelenburg (22) después de un potente derechazo.

Los ‘Oranje’ no se habían quedado de brazos cruzados y habían contestado a las acciones normacedonias, pero sin mucho acierto.

🇳🇱 17 goals in his last 28 games for the Netherlands…

🔝 Two-goal Dutch hero Georginio Wijnaldum = Star of the Match 🔥

