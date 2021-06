Jugadores de Chile meten mujeres al hotel y técnico quiere renunciar

La selección de Chile se ha visto envuelta en una nueva polémica. La prensa chilena ha dicho que el entrenador piensa en presentar su renuncia.

Al menos seis futbolistas de la selección de Chile habrían estado involucrados en un acto de indisciplina al haber invitado a mujeres al Gran Hotel Odara, donde se encuentran concentrados, durante la Copa América de Brasil.

Según los medios, el entrenador de “la Roja”, Martín Lasarte, quiere presentar su renuncia y castigar a los involucrados, separándolos de la selección

Las informaciones explotaron horas antes de la conferencia de prensa, programada en la víspera del partido que Chile enfrentará a Uruguay, por la tercera fecha del grupo A.

Los jugadores que habrían provocado el escándalo son Jean Meneses, Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz y Eduardo Vargas, todos habituales titulares, pero esta información deberá ser confirmada en las próximas horas por la federación de futbol de ese país.

Esta sería la segunda falta en la que incurriría la selección chilena en el torneo, luego de que la semana pasada, la federación reconoció la ruptura de la burbuja sanitaria de “la Roja” en la Copa América, tras el ingreso de un peluquero al hotel para cortar el cabello de Medel y Vidal, por lo que ambos jugadores fueron multados con 30 mil dólares.

“La Federación y el cuerpo técnico reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación con el ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores”, señaló la Federación en un comunicado divulgado en redes sociales.

