VIDEO. Chile sufre más de la cuenta para derrotar a Bolivia

La "Roja" consiguió su primera victoria en la actual Copa América, gracias al gol conseguido por Ben Brereton.

La selección de Chile se impuso este viernes 1-0 a Bolivia y llegó a cuatro puntos en la actual Copa América 2021.

El equipo dirigido por el Martín Lasarte sufrió más de lo esperado pero finalmente se quedó con los tres puntos en la Arena Pantanal.

Solamente se habían disputado 10 minutos, cuando “la Roja” se adelantó en el marcador con una anotación de Ben Brereton.

#CopaAmérica 🏆

¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽

What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽

🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs

