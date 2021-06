Ya se conocen las jornadas para los duelos entre Comunicaciones y Municipal

Este jueves se desarrolló la Asamblea General Ordinaria donde se conoció la calendarización para el Torneo Apertura 2021.

Este jueves 17 de junio se celebró la Asamblea General Ordinaria para la Temporada 2021-2022 de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, donde participaron los representantes de los doce equipos de la Liga Mayor.

En dicha Asamblea se celebró el sorteo para el calendario de inscripciones de los clubes para su participación en la Temporada Oficial 2021-2022. Así como calendarización del Torneo de Apertura 2021.

El formato regresará nuevamente a ser de 22 jornadas como se venía manejando antes de la pandemia, con la modificación de que ahora clasificarán 8 clubes a cuartos y no 6 como se hacía en años anteriores.

En la Asamblea General Ordinaria se dio a conocer la calendarización del Torneo Apertura 2021, la primera jornada arrancará el sábado 31 de julio y estos serán los juegos:

#Apertura2021 | Así quedó definida la primera jornada del Torneo Apertura 2021 https://t.co/2nUGAvWbkD

Malacateco vs Santa Lucía

Xelajú MC vs Cobán Imperial

Iztapa vs Antigua GFC

Municipal vs Guastatoya

Nueva Concepción vs Achuapa

Sololá vs Comunicaciones pic.twitter.com/nvrw1WWbxy

— Deportes Publinews (@Deportes_PN) June 17, 2021