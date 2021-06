VIDEO. Djokovic deja en el camino a Nadal en una épica semifinal

Tras su triunfo, el serbio avanza a una nueva final del Roland Garros y buscará confirmar por qué es el número uno del mundo.

Emoción, juego brillante, igualdad, intensidad, fue lo vivido durante las 4 horas y 11 minutos que duró la semifinal entre Novak Djokovic y Rafael Nadal de este viernes, donde el serbio avanzó a la final.

Su triunfo ante el tercer clasificado del ranquin de la ATP fue por 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 y el domingo buscará su segundo título sobre el polvo de ladrillo parisino contra el griego Stefanos Tsitsipas (N.5).

Nadal se mantiene pues con 20 ‘Grandes’ en su palmarés, los mismos que el suizo Roger Federer, y dos más que ‘Djoko’.

The only man to ever beat Nadal twice at #RolandGarros 👇 pic.twitter.com/RGZLuAj9Nu

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021