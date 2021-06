VIDEO. Nadal vence cómodamente a Norrie y se instala en los octavos del Roland Garros

Nadal selló su victoria 103 sobre el polvo de ladrillo parisino con un 6-3, 6-3, 6-3, sobre el británico Cameron Norrie.

El español Rafael Nadal, número 3 del mundo en busca de un decimocuarto título en Roland Garros y vigesimoprimero en Grand Slam, logró este sábado el pase a octavos de final en París.

Nadal, de 35 años, derrotó en poco más de dos horas y en tres sets corridos al británico Cameron Norrie por 6-3, 6-3, 6-3 en la pista Suzanne-Lenglen.

Además, Nadal cosechó su victoria 103 sobre el polvo de ladrillo parisino.

