VIDEO. Stefanos Tsitsipas avanza y disputará el título del Roland Garros

El griego Stefanos Tsitsipas se impuso este viernes al alemán Alexander Zverev en semifinales de Roland Garros 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, y se clasificó a su primera final de Grand Slam.

En el partido por el título, Tsitsipas se enfrentará a Rafael Nadal, trece veces campeón sobre el polvo de ladrillo parisino, o al N.1 del mundo Novak Djokovic, que se miden este viernes en la segunda semifinal.

A sus 22 años, el griego se convirtió en el primer jugador de su país en acceder a una final de Grand Slam, y también en el más joven en lograrlo desde Andy Murray en 2010.

“Lo único en lo que puedo pensar es en mis raíces, en un pequeño lugar en las afueras de Atenas donde soñaba con jugar en el gran escenario de Roland Garros”, afirmó Tsitsipas con las lágrimas asomando en sus ojos, después de haberse llevado el partido en el quinto match-point.

En efecto, en un penúltimo juego de 10 minutos de duración, el alemán de 24 años salvó cuatro bolas de partido.

“Fue estresante, muy intenso, mantuve las opciones. Salí aquí fuera y luché. Esta victoria significa mucho, es de lejos la más importante de mi carrera”, añadió aún con polvo de ladrillo adherido a su rostro luego de 3 horas y 37 minutos de partido en la pista Philippe-Chatrier.

One of 4️⃣ match points saved by Alexander Zverev 😲#RolandGarros pic.twitter.com/3vgH5OSYwj

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021