La confesión de Naomi Osaka que dejó en “jaque” al Roland Garros

En una extensa carta difundida en sus redes sociales, la tenista japonesa dijo que no soportó más la presión y que deja el torneo para cuidar su salud mental.

Publicidad

La tenista japonesa, Naomi Osaka, decidió dar un paso al costado y abandonó el Roland Garros, ante la presión de los cuatro torneos de Grand Slam por negarse a dar declaraciones a la prensa en el torneo parisino.

La tenista de 23 años explicó su decisión en una larga carta publicada en su cuenta Twitter.

“Es una situación que no había imaginado ni buscado cuando tuiteé el otro día. Creo que lo mejor para el torneo, los demás tenistas y mi bienestar es que me retire (del torneo) para que cada uno pueda volver a concentrarse en el tenis”, escribió en Twitter la japonesa.

“Me voy a retirar un cierto tiempo de las pistas, pero, en el momento preciso, quiero realmente trabajar con el circuito para debatir los medios para mejorar las cosas para los jugadores, la prensa y los aficionados”, anunció asimismo.

“Nunca quise crear un problema y comprendo que el momento no era bueno y que mi mensaje habría podido ser más claro”, precisó.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando Osaka sorprendió al anunciar su decisión de no presentarse ante la prensa en Roland Garros para preservar su “salud mental”.

Pero la situación se envenenó el domingo, cuando ejecutó su amenaza y no hizo declaraciones a la prensa.

La amenazan con sanciones drásticas

La vencedora de cuatro “grandes” (US Open en 2018 y 2020, Abierto de Australia en 2019 y 2021) fue sancionada en un primer momento con una multa de 15 mil dólares.

Pero fue la amenaza de sanciones mayores lo que acabó con una solución tajante.

“Si continúa rechazando sus obligaciones mediáticas durante el torneo, se expone a otras consecuencias relacionadas con las infracciones del código de conducta, y pueden llevar hasta la apertura de una investigación que podría desembocar en sanciones aún más importantes y una suspensión de los torneos de Grand Slam”, amenazaron los cuatro “grandes” en un comunicado.

Naomi Osaka confiesa que sufrió depresión

En un primer momento, Osaka se mostró algo filosófica: “La cólera es una falta de comprensión. El cambio incomoda a la gente”, respondió el domingo por la noche la japonesa en Twitter.

Pero apenas 24 horas después anunció su drástica decisión de abandonar el torneo parisino, no sin explicarse.

“La verdad es que atravesé largos periodos de depresión desde el US Open 2018 (que conquistó) y me costó recuperarme”.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y todo aquel que me haya visto durante los torneos se habrá dado cuenta que a menudo llevo unos auriculares porque eso me ayuda a atenuar mi ansiedad social”, justificó.

“Aunque la prensa que cubre el tenis ha sido siempre bondadosa conmigo, no estoy cómoda hablando en público y siento una inmensa ansiedad cuando debo dirigirme a la prensa mundial”, insistió la joven.

*Información de AFP

(Visited 52 times, 52 visits today)