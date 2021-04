VIDEO. ¡Sorpresa en los cuartos del Masters de Montecarlo, Rafael Nadal queda eliminado!

El español perdió ante el ruso Andrey Rublev, quien se medirá en las semifinales al noruego Casper Ruud.

El español Rafael Nadal, número tres del ranquin de la ATP, quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del Masters de Montecarlo.

Nadal perdió frente al ruso Andrey Rublev, octavo de la clasificación mundial, por parciales de 6-2, 4-6 y 6-2.

Rublev jugará en la siguiente ronda contra el noruego Casper Ruud (27º), que eliminó al vigente campeón del torneo de Montecarlo, el italiano Fabio Fognini (18º) por 6-4 y 6-3.

Un-BWEEH-lievable 🤯 @AndreyRublev97 upsets childhood idol Nadal 6-2 4-6 6-2 in a thriller to reach the Monte Carlo last 4! #RolexMCMasters pic.twitter.com/auQdEcV4Gg

Rublev destacó lo difícil que es jugar y ganar ante Nadal.

Andrey Rublev ganó el primer set en 38 minutos y parecía ir directo hacia la victoria cuando se puso 4-2 en el segundo.

Interviewer: How exciting is it to play Rafa on clay?

Rublev: Not really

😂 @AndreyRublev97 #RolexMCMasters pic.twitter.com/qvCAWEULbY

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021