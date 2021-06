Ancelotti: “Estoy muy feliz de volver aquí, a la que siento que es mi casa”

El técnico italiano ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador blanco.

Este miércoles se ha realizado la presentación oficial de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid, en lugar de Zinedine Zidane.

Ancelotti regresa a la que fue su casa de la temporada 2013 a la 2015 y donde ganó cuatro títulos, entre ellos un campeonato de Liga y una Champions League.

“Quiero dar las gracias al presidente; estoy muy feliz de volver aquí, a la que siento que es mi casa y voy a poner toda mi energía para intentar hacer lo que hemos hecho”, fueron las primeras palabras de “Carletto”.

Regresa en un momento complicado

Ancelotti, que cumplirá 62 años la semana próxima, recupera las riendas del Real Madrid tras una temporada sin títulos, y con varias incógnitas en cuanto a la plantilla.

Interrogado sobre la continuidad de Sergio Ramos, cuando se multiplican los rumores de partida, Ancelotti insistió en que no ha tenido tiempo de hablar del futuro de la plantilla, y en que eso “lo vamos a plantear en los próximos días”.

No obstante, dejó caer que la partida de Ramos sería un escenario posible, al afirmar: “Yo no me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado. Tenemos que aceptar todo”.

“Vamos a hablar con el jugador”, añadió refiriéndose al defensa, que tiene ya 35 años y se quedó fuera de la convocatoria de la selección española para la Eurocopa.

Sin dar detalles concretos, el técnico italiano dejó claro que va a reducir “un poco la plantilla”, que en su forma actual es “muy larga”.

Y prometió un nuevo estilo, exponiendo que el objetivo “no es solamente fichar a un delantero fuerte que marque goles”, sino “buscar más goles de los extremos, del medio”, con “una mentalidad ofensiva”.

Ancelotti elogió el trabajo de ‘Zizou’ en sus dos etapas en el Madrid, en las que ganó 3 ‘champions’, y aseguró que “va a hablar con él”.

*Con información de AFP

