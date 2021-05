“Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito”, afirma Zidane

El entrenador francés rompió el silencio y a través de una carta abierta al madridismo reveló los motivos de su salida del club blanco.

El extécnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que el jueves pasado cerró su segunda etapa como entrenador merengue, aseguró irse porque siente “que el club ya no me da la confianza que necesito”, en una carta abierta que publica este lunes el diario As.

“Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, afirma Zidane en esta misiva, asegurando que, tras una temporada en blanco, se “ha olvidado todo lo que he construido en el día a día”.

Zidane afirma que no se sintió valorado

“Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club”, aseguró.

“Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado”, se queja el exentrenador y antiguo jugador del Real Madrid, conocido por sus excelentes relaciones con sus jugadores.

“Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar”, asegura el extécnico merengue, que insiste en que, si en su primera etapa (2016-2018) se marchó porque consideró que “el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto”, ahora “las cosas son diferentes”.

“Quiero que se respete lo que hemos hecho entre todos. Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente (Florentino Pérez) hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores”, asegura Zidane.

“No pedía privilegios, por supuesto que no, sino un poco más de memoria”, añadió el ganador de tres Champions consecutivas (2016, 2017, 2018) al frente del Real Madrid.

Zidane, no obstante, muestra su agradecimiento a Pérez por ser quien lo trajo al Real Madrid, primero como jugador y después, como entrenador.

“Pasar veinte años en el Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida y sé que se lo debo exclusivamente a Florentino Pérez que apostó por mí en el 2001 (…) Lo digo de corazón, siempre le estaré agradecido al ‘presi’ por ello. Siempre”, aseguró.

*Con información de AFP

