VIDEO. Rubio Rubín llega para decidir si se vestirá con la azul y blanco

El delantero estadounidense, goleador del Real Salt Lake, arribó a nuestro país y dijo que viene a conocer sus raíces y a comenzar a decidir si jugará con la selección nacional. También habló de Carlos “el Pescadito” Ruiz.

Con la ilusión de conocer más sobre sus raíces y estudiar la posibilidad de jugar con el combinado nacional, el atacante estadounides, Rubio Rubín, arribó este domingo a nuestro país en donde sostendá conversaciones con personeros de la Fedefut.

Cabe mencionar que Rubín es jugador del Real Salt Lake, de la MLS, y actualmente marcha como goleador de su equipo, ha anotado cuatro tantos y ha hecho dos asistencias en seis partidos.

De aceptar jugar con la azul y blanco, no podría tener participación en los partidos ante San Vicente y las Granadinas y Curazao, por las eliminatorias, tampoco para la clasificatoria a Copa de Oro, pues debe cumplir con el proceso de nacionalización.

Rubio Rubín vuelve a Guatemala

El delantero partió de Guatemala siendo un bebé, a los 2 años y ahora está considerando unirse al combinadio nacional, una decisión que aún no ha tomado.

“Este es el país de mi mamá y estoy contento de estar aquí. Vine a conocer un poquito más de mis raíces. Estaré aquí para ver qué se presenta, hablando con el profe (Amarini Villatoro), conociendo a mis compañeros y a ver qué se puede hacer”, fueron sus primeras palabras.

También dijo que hasta el momento no ha tenido contacto con ninguno de los seleccionados. “Esta es la primera vez que vengo a Guatemala desde los 2 años y quiero conocer el país de donde viene mi mamá y de dónde vengo yo”, agregó.

“El Pescadito” es uno de sus ídolos

Sobre si jugará o no con la selección nacional, dijo: “Es algo que he soñado, pero al mismo tiempo es una decisión que no he tomado, es difícil, porque nací y crecí en Estados Unidos, pero estoy aquí para conocer un poquito de mis raíces y ver qué puede salir”.

Al pedir su opinión sobre Carlos “el Pescadito” Ruiz, por los periodistas que lo recibieron a su llegada al aeropuerto La Aurora, expresó: “Conozco al ‘Pescadito’ Ruiz, desde niño lo vi en la MLS, fue un gran jugador y como delantero quieres ser como esos grandes jugadores, ídolos que tengo”.

Según Amarini Villatoro, Rubín y Kobe Pérez, que juega en la USL, “estarán en el microciclo y veré qué pueden aportar al grupo”, resaltó el estratega días atrás.

