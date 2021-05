VIDEO. El futuro seleccionado nacional Rubio Rubin anota doblete en el triunfo del Real Salt Lake

En una tarde inspirada, el guatemalteco-estadounidense anotó dos goles en el triunfo de su club 3-1 ante Kansas City.

El Real Salt Lake donde milita el guatemalteco-estadounidense Rubio Rubín derrotó 3-1 al Sporting Kansas City en condición de local por la tercera jornada de la Major League Soccer.

Rubio Rubin, quien será seleccionado nacional anotó dos goles en el triunfo de su equipo que se coloca como primer lugar de la Conferencia Oeste a falta de algunos partidos de la jornada. Damir Kreilach anotó el otro gol del Salt Lake.

Por el Sporting Kansas City anotó el delantero mexicano, Alan Pulido, pero no fue suficiente para que se llevaran la victoria en condición de visita.

El Real Salt Lake sumó tres puntos a su casillero tras ganar 3-1 contra el Sporting Kansas City este sábado en el Rio Tinto Stadium. Tras el resultado obtenido, el Real Salt Lake se quedó líder de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, mientras que el Sporting Kansas City ocupó el séptimo lugar al concluir el encuentro.

La primera parte del partido comenzó de modo inmejorable para el conjunto de Kansas, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador a través de un gol de Pulido en el minuto 17. Puso el empate el equipo de Utah por medio de un gol de Kreilach a los 35 minutos, terminando de esta manera la primera mitad con un 1-1 en el marcador.

La segunda mitad del enfrentamiento arrancó de cara para el Real Salt Lake, que dio la vuelta al luminoso con un tanto de Rubio Rubin en el minuto 52.

First @MLS goal in front of your parents when they're watching you play as a pro for the first time, is what dreams are made of.

2-1 | #RSLvSKC pic.twitter.com/wjiD3cRBCJ

— Real Salt Lake (@realsaltlake) May 1, 2021