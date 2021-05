VIDEO. Captan a leyenda del Chelsea en show privado durante la final

Las redes arden tras viralizarse un video de la leyenda del Chelsea, Michael Ballack, quien fue captado viendo la final de la Champions League en un evento privado en España.

La leyenda del Chelsea, Michael Ballck, cobró protagonismo este fin de semana tras haber sido grabado mientras disfrutaba de la final de la Champions League, entre su exequipo y el Manchester City, en un club nocturno.

Y es que el exjugador no asistió al estadio como lo hicieron cerca de 17 mil aficionados que acudieron al Do Dragao en Portugal para ver como el Chelsea levantaba por segunda vez en su historia, “la Orejona”.

Pero Ballack prefirió asistir a un centro nocturno para disfrutar de este espectáculo, así lo evidenció la modelo turca Seyma Subasi, quien compartió en su cuenta de Instagram, una grabación que rápidamente se hizo viral y en la que se ve al exjugador en dicho lugar.

En el video se puede observar al exfutbolista sentado en primera fila de un show nocturno en Ibiza, España.

Sin embargo, en el video se puede ver cómo el alemán está más concentrado en el partido, que veía en su dispositivo móvil, que en el show que presentaban dos bellas bailarinas.

Ballack jugó con el Chelse entre 2006 y 2010, tiempo durante el que participó en 157 partidos y anotó 37 goles. Además, ganó seis títulos, entre ellos una Premier League.

El Chelsea conquistó por segunda vez en su historia la Liga de Campeones europea, tras sorprender en la final al teórico favorito, el Manchester City, al que venció por 1-0, este sábado en Oporto.

El alemán Kai Havertz adelantó al Chelsea en la recta final de la primera parte (minuto 42) y en la segunda, con el City con muchos problemas para generar peligro, el marcador ya no se movió.

El Chelsea repitió la historia de 2012, cuando había logrado triunfar en el máximo torneo europeo también llegando con el cartel de víctima a la final, imponiéndose entonces al Bayern en Múnich.

I don't believe that anybody feels the way I do about you now. pic.twitter.com/VpMfvSiGeA

— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 30, 2021