Tuchel destaca la unidad como la clave principal del título del Chelsea

El Chelsea conquistó su segunda Champions League tras derrotar al Manchester City de Pep Guardiola.

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, destacó la unidad de sus jugadores tras ganar la final de la Liga de Campeones, 1-0 contra el favorito Manchester City este sábado en Oporto: “Estando todos unidos, todo es posible”.

“Sabíamos que no éramos los favoritos, pero somos un grupo muy, muy fuerte. Estando todos juntos, todo es posible”, destacó Tuchel tras el partido en los micrófonos de RMC Sport.

“Lo habíamos hecho dos veces (ganar al City), en el campeonato y en la copa, y lo hemos conseguido una tercera ver”, añadió.

7⃣ minutes added time. Will Chelsea hold on? #UCL #UCLfinal pic.twitter.com/jbv3sTBYUr

Sobre el partido, el técnico alemán analizó: “Normalmente, nos hubiese gustado tener más la pelota, pero fue difícil en los primeros minutos. Después, al final del primer tiempo, fue mejor, creamos algunas contras muy peligrosas, pero ha sido un combate muy duro”.

Tuchel comenzó la temporada como entrenador del París SG, pero fue despedido en Navidad seis meses después de llevar a los parisinos a su primera final de ‘Champions’, perdida contra el Bayern Múnich (1-0): “Era mi segunda final, ya estaba contento con llegar a la final el año pasado, pero ésta era diferente de alguna manera”.

“Los jugadores tenían la determinación para ganar esto. Queríamos ser una piedra en su zapato. Animamos a todos a subir el nivel, a ser más valientes y a crear contras peligrosas. ha sido duro, un partido físico. Teníamos que ayudarnos mucho unos a otros”, añadió.

Para finalizar, Tuchel recordó que esta final “es el partido más importante en Europa, es una final excepcional y la hemos ganado. ¡Es increíble!”, se felicitó.

🏆 Chelsea have won the UEFA Champions League for a second time! 👏👏👏#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/3ogfCK5C71

