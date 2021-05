VIDEO. Las primeras palabras de Matan Peleg con la azul y blanco

El lateral derecho, que llegó desde Israel, dio sus primeras impresiones tras unirse al combinado nacional, dice que está sorprendido porque se encontró a un buen equipo.

Emocionado y muy positivo, así se mostró Matan Peleg, el guatemalteco que creció en Israel y que recientemente se vistió con los colores de la selección nacional, con la que espera debutar el próximo mes.

El lateral derecho arribó la noche del domingo a territorio nacional, entendiendo el llamado que le hizo el entrenador, Amarini Villatoro, y se mostró feliz por poder vestir los colores de la tierra que lo vio nacer.

Peleg volvió después de muchos años a Guatemala, tierra que lo vio nacer y de la que partió siendo un niño, luego de haber sido adoptado por una pareja israelí.

Matan Peleg está feliz

“Me siento muy bien, me ha costado mucho respirar, el aire y la altura son diferentes, pero he estudiado mucho al equipo, acabo de conocer a mis compañeros y me adaptaré lo más rápido posible”, fueron las palabras del zaguero, al final del entrenamiento de este jueves.

Además, confesó que está “sorprendido porque me encontré con un equipo muy ordenado y profesional. Es un buen equipo, que compite”. “Estoy trabajando para estar pronto en el nivel que el entrenador necesita”, agregó.

Matan explica que juega como lateral derecho, pero también puede hacerlo como izquierdo. “Me caracterizo por ser un jugador que corre mucho, tengo mucho aire y cuando se necesita presionar siempre estoy dispuesto a hacer los recorridos”.

“Me veo agresivo dentro de la cancha, pero fuera, soy tímido, de risas. Estoy contento de estar aquí y agradecido con todos. Desde que aterricé en Guatemala me he sentido como uno más, siento que pertenezco aquí, ahora voy a entregarlo todo”, finalizó.

La actividad de la selección nacional

Cabe mencionar que Guatemala retomará la competencia en el Clasificatorio de Concacar, el próximo mes, cuando se enfrente a San Vicente y Las Granadinas el 4 de junio y a Curazao, el 8 del mismo mes.

Sin embargo, Peleg también podría tener participación en el clasificatorio a la Copa de Oro. La bicolor sostendrá su primer partido el 3 de julio ante Guayana y de ganar esa serie, el 6 del mismo mes se medirá al ganador de la llave Guadalupe vs. Bahamas, por el pase a la fase de grupos.

