Embajador de Israel agradece apoyo de Guastatoya con este detalle

El diplomático dio un agradecimiento especial al club guatemalteco, por el apoyo mostrado en el juego ante Santa Lucía, cuando mostró la bandera de Israel en la cancha.

Mattanya Cohen, embajador de Israel en Guatemala, tuvo un gesto este lunes con el presidente del club Guastatoya, al que agradeció por el apoyo mostrado en la semifinal de vuelta del Torneo Clausura.

Y este lunes, el diplomático recibió a Jorge Orellana Pinto, alcalde de Guastatoya, junto con su consejo municipal, “para agradecer las muestras de solidaridad con el Estado de Israel”, señala la cuenta oficial de Twitter, de la embajada.

Durante esa reunión, el embajador tuvo el gesto de ponerse la camiseta del equipo de pecho amarillo, además, juntos posaron con las banderas de Israel y Guatemala.

El Embajador de @IsraelinGT @MattanyaCohen invitó al Sr. Alcalde de #Guastatoya @CD_Guastatoya Jorge Orellana Pinto @CongoGuastatoya, junta directiva y consejo municipal, para agradecer las muestras de solidaridad con el Estado de #Israel. pic.twitter.com/RdTKhSWgcL — Israel in Guatemala (@IsraelinGT) May 24, 2021

Guastatoya deberá pagar multa

Sin embargo, cabe recordar que Guastatoya pagó caro por su solidaridad con ese país, pues el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional le impuso una fuerte multa.

El equipo saltó a la cancha y mostró la bandera de Israel, minutos antes de enfrentarse a Santa Lucía, en el estadio David Cordón Hichos.

Por esta acción, el Órgano Disciplinaria multó con Q10 al equipo de pecho amarillo, tras el informe que presentó el árbitro del encuentro, Mario Escobar.

Las reglas de la FIFA establecen que los clubes no pueden posar con estas banderas. Según el punto 5 de la Reala 4 del juego, que establece:

“El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante. En caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de futbol o la FIFA.

Una foto desde #Guatemala que nos emociona: Muchas gracias @CD_Guastatoya por su apoyo a nuestro país ante los constantes ataques terroristas. pic.twitter.com/6NWoTBmUZH — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 16, 2021

“Una foto desde Guatemala que nos emociona: Muchas gracias CD Guastatoya por su apoyo a nuestro país ante los constantes ataques terroristas”, señaló en su momento, la cuenta verificada de Twitter, Israel en Español.

