VIDEO. Israel y Hamás aprueban un cese del fuego en Gaza

"El gabinete (de seguridad) aceptó por unanimidad la recomendación de los funcionarios de seguridad (...) de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones", indicaron en un comunicado las autoridades israelíes.

Israel y el Hamás, movimiento islamista en el poder en la franja de Gaza, anunciaron el jueves por la noche que aprobaron un acuerdo de cese del fuego tendiente a poner fin a más de diez días de sangrientos enfrentamientos.

“El gabinete (de seguridad) aceptó por unanimidad la recomendación de los funcionarios de seguridad (…) de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones”, indicaron en un comunicado las autoridades israelíes.

The Security Cabinet this evening unanimously accepted the recommendation of all of the security officials, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council (1/3)

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 20, 2021