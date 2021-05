Ministra de salud: “Fue una irresponsabilidad haber permitido esa aglomeración en el estadio”

En un inicio, el estadio Municipal de Santa Lucía tenía autorizado albergar 1,200 aficionados.

El estadio Municipal de Santa Lucía fue abarrotado por los aficionados lucianos en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2021 entre Santa Lucía y Comunicaciones.

Al final de los 90 minutos, el equipo que dirige el nicaragüense Mario Acevedo, aplastó 4-0 a Comunicaciones y quedó muy cerca de ganar el primer título de su historia.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para los jaguares, ya que de acuerdo a lo dicho por la ministra de salud a Emisoras Unidas, Santa Lucía no tenía la autorización para que el estadio se llenara y se impondrán sanciones severas.

#Clausura2021 | El Estadio Municipal de Santa Lucía luce abarrotado https://t.co/vM8n6jfn8n

📹 @rodrigo8970 Sigue toda la previa del partido entre Santa Lucía y Comunicaciones en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/buci6ZjhbS pic.twitter.com/9ikIKMZXez — Deportes Publinews (@Deportes_PN) May 20, 2021

Lo dicho por Amelia Flores

“Hicimos un comunicado previo a eso, sabiendo que algo podía pasar en ese partido y ahorita estamos trabajando en aplicar las sanciones de la manera más severa”, indicó.

Añadiendo que “fue una irresponsabilidad haber permitido esa aglomeración en el estadio (…) También habrán sanciones penales, todo eso se está trabajando, eso se debe trabajar también con nuestra área jurídica”.

#Clausura2021 | La afición azul explotó de alegría con el gol de Diego Ruiz

📷 @rodrigo8970 Santa Lucía 🐆 1-0 Comunicaciones 👻 Sigue todas las emociones del juego en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/buci6ZjhbS pic.twitter.com/3qCVBVBJIj — Deportes Publinews (@Deportes_PN) May 20, 2021

“Previendo que esto podía pasar, yo escuché que se decía que a los de ese equipo no le importaba la sanción (multa de 10 mil quetzales) porque lo podía pagar (…) A la gente ya no le importa nada, no les importa que se contagie todo el estadio, les da igual, los guatemaltecos debemos ser responsables”, aseguró.

#EUCoronavirus Ministra Flores, sobre la asistencia de público al partido entre Santa Lucía y Comunicaciones: "Hicimos un comunicado previo sabiendo que algo podía pasar. Estamos trabajando para aplicar sanciones severas. Fue una irresponsabilidad permitir la aglomeración" pic.twitter.com/kS4NnjILAq — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 21, 2021

El partido de vuelta

El juego de vuelta se jugará este domingo a las 18:00 horas en el coloso de la zona 5, a puerta cerrada.

Para igualar la serie, los albos deberán ganar por una diferencia de cuatro goles y así forzar los tiempos extras o penales. Si su triunfo es por una diferencia de cinco anotaciones, automáticamente serían los campeones.

