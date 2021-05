“Comunicaciones va a vender cara la derrota”, dice Mario Acevedo

El entrenador de Santa Lucía lució orgulloso después de haber goleado a los cremas, pues está a 90 minutos de ganar su primer título de Liga Nacional.

El técnico de Santa Lucía, Mario Acevedo, se mostró sumamente feliz después de la goleada que su equipo le dio a Comunicaciones, 4-0, un resultado histórico en su primera final de Liga Nacional.

Y es que los goles de Diego Ruiz; Romario Da silva, en dos ocasiones, e Isaac Acuña, dejaron sin reacción a los cremas, que ven imposible una remontada el domingo.

Tras el final del juego el estratega nicaragüense, formado en Comunicaciones y asistente del costarricense Ronald González, en su momento, dio sus impresiones.

¿Cómo se siente tras este resultado?

Dimos el primero paso, se jugó bien. Pero esto no ha terminado, faltan 90 minutos que serán claves y Comunicaciones es un gran rival, sabemos que va a vender cara la derrota, no podemos confiarnos. Con los jugadores hemos venimos haciendo bien cosas en el torneo y tenemos que dar el último pasito. Estamos muy mentalizados, desde el inicio del torneo sabíamos bien cuál era el objetivo y que teníamos que hacer bien las cosas y aquí está el resultado.

Es un merecido triunfo…

Se ha trabajado duro y fuerte. Es mérito para los jugadores que han sido receptivos y que han seguido los lineamientos que les hemos trazado. Estamos sumamente contentos, pero hay que ser mesurados.

¿Se imaginó ganar con este marcador?

Decir que habíamos pensado en ganarle 4-0 a Comunicaciones sería una mentira. sabíamos que ellos no atraviesan su mejor momento, pero Comunicaciones es un equipo de jerarquía con jugadores acostumbrados a jugar finales, creo que tiene todo para pelear y nos la va a poner muy difícil, definitivamente.

¿Basta con este marcador para ganar la serie?

No es suficiente este 4-0, creo que se vienen los 90 minutos más duros del torneo, pero estamos a un pasito y estamos convencidos de lo que queremos hacer.

Los cremas se volverán a quedar sin título…

En algún momento se me preguntó que qué pasaría si los cremas no salían campeones y les dije que no es mi culpa. Si quedo campeón es problema de ellos. Pero ellos tienen mérito, son un equipo grande, que seguramente más adelante se van a saber levantar y van a pelear y tener muchos títulos más en otros torneos.

