La Fórmula 1 anuncia que el GP de Japón se seguirá corriendo por tres años más

El Gran Premio de F1 de Japón se disputará en el circuito de Suzuka por tres años más hasta 2024.

Este sábado el promotor de la Fórmula Uno, dio a conocer que el Gran Premio de Japón seguirá siendo parte de las sedes de las carreras del automovilismo por las próximas tres temporadas.

“Esta extensión de contrato, resultado de la relación fructuosa entre la Fórmula 1 y Mobilityland (gerente del circuito), forma parte del compromiso estratégico a largo plazo de desarrollar el deporte en Asia”, mencionó.

Añadiendo que “Japón dispone de un público con hambre (de carreras), y con el joven talento Yuki Tsunoda (AlphaTauri), convertido en el primer piloto japonés en la parrilla desde 2014, la Fórmula 1 seguirá trabajando con el promotor para acrecentar aún más la popularidad de este deporte allí”.

El circuito de Suzuka, que celebrará en 2022 su 60º aniversario, albergó 31 carreras de GP desde 1987.

Único trazado en forma de 8 en el calendario de la categoría reina del automovilismo, rápido y técnico, es muy apreciado por los pilotos.

鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリの開催について、2022年から2024年まで、3年契約を締結いたしました。

Suzuka Circuit , has concluded an agreement with Formula 1 to host the Formula 1 Japanese Grand Prix from 2022 to 2024. https://t.co/EuLVj7VqFc#F1JP pic.twitter.com/VSFsKkiOL4

— 鈴鹿サーキット (@suzuka_event) April 24, 2021