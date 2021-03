Hamilton salió segundo en la parrilla, detrás de Verstappen, que había dominado en todas las sesiones de ensayos libres y en la de clasificación

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial y defensor del título, ganó el pulso al holandés Max Verstappen (Red Bull).

Con ello conquistó este domingo el Gran Premio de Bahréin, con el que se abrió la temporada de 2021.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero y completó un primer podio sin sorpresas en el circuito de Sakhir.

