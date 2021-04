“La única manera en que el jugador mejore su nivel es la continuidad”

El técnico de Xelajú, Antonio Morales, se refirió a la victoria de su equipo frente a Antigua GFC y opina que las rotaciones no son la mejor opción, que hay que confiar en los jugadores.

El entrenador nacional, Antonio Morales, dice que Xelajú MC tiene posibilidades de clasificarse a la liguilla final y espera que su experiencia ayude a su equipo a caminar en pos de los objetivos.

Y es que el plantel superchivo se sacudió, este domingo, la mala racha de 7 partidos que llevaba sin ganar y que le costó el puesto a Machaín, razón por la que la dirigencia altense decidió confiar de nuevo en “Tono” Morales.

Bajo la directriz del guatemalteco Xelajú volvió a saborear las mieles de la victoria y se perfila a ser protagonista en la siguiente fase.

La exigencia al equipo siempre es fuerte de parte de la afición…

La afición es bien especial en Quetzaltenango y muy exigente, este equipo los ha acostumbrado a ser ganadores y cuando las cosas no caminan, se preocupan y exigen que el equipo se levante y ocupe otro espacio en la tabla. Gracias a Dios se me da la opción de tomar al equipo y estamos intentando sumar nuestra experiencia al plantel, poco a poco las cosas van saliendo.

¿ Xelajú tiene posibilidades de clasificarse entre los 8 mejores?

Sí, creo que hay una buena posibilidad, pero vamos paso a paso, dimos uno bueno ayer con un rival directo, sufrimos porque Antigua juega bien y tiene buenos jugadores, pero estuvimos a la altura, trabajando con humildad. Vamos partido a partido, para dar pasos seguros.

Su experiencia aporta al equipo…

Dios nos ha permitido ir tomando experiencia y tener una forma de juego, intentamos transmitírselo a los jugadores y que lo entiendan. En lo poco que hemos podido trabajar, intentamos que el jugador se sienta cómo, que entienda que se gana en equipo, que tenemos que trabajar todos en ataque y en defensa, los hemos convencido de que eso es importante y gracias a Dios nos ha ido dando resultados.

¿Cree que hay presión porque hayan rotaciones?

Intentamos que este grupo se convierta en una familia, que entiendan que para todo hay un momento, de jugar y de esperar, el que espera debe prepararse y apoyar, no esperar a que el compañero haga mal las cosas para jugar.

No ha habido un mal camerino, pero cuando las cosas no salen, a veces, hay desesperación, intentamos que le jugador entienda que todos debemos ir para el mismo lado y apoyarnos. Entendemos que la única manera que el jugador mejore su nivel es dándole continuidad, no creemos mucho en las rotaciones, intentamos respaldar al que está haciendo bien las cosas.

