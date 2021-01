Antonio Morales: “Contra Guastatoya queremos ir a ganar”

El técnico de Xelajú Antonio Morales afirmó que irán a Guastatoya con la intención de llevarse la ventaja en la semifinal de ida.

Xelajú MC sigue con los trabajos de preparación de cara a la semifinal de ida de este domingo contra Guastatoya.

Los altenses llegan a este partido tras eliminar al Deportivo Malacateco por los cuartos de final, donde se impusieron con un global de 3-0.

Los ‘Súperchivos‘ buscan la sexta luna y es lo que trata de transmitir el técnico nacional Antonio Morales, que busca hacer historia con sus pupilos.

Antonio Morales busca guiar a Xela a la sexta luna

El técnico nacional Antonio Morales nos comentó sobre como se prepara el cuadro altense de cara al partido contra Guatatoya del próximo jueves.

“Esperando el día del partido, el grupo está trabajando bien y con buena disposición y contentos de ver las ganas del grupo para afrontar la semifinal”.

¿Habrán cambios en el once?

“Creo que no habrán muchos cambios, ahorita no tenemos a varios jugadores que fueron con Selección y eso nos complica un poco porque son parte del once inicial, pero hemos trabajado cosas puntuales que le han faltado al equipo, estamos siendo detallistas para estos dos partidos”.

¿Buscará ir al ataque contra Guastatoya?

“Definitivamente es lo que pretendemos, que los jugadores jueguen alegres y siempre vayan para adelante, no nos sirve defendernos y poner un bus en el arco, vamos a ganar”.

¿Cuenta con plantilla completa para dicho encuentro?

“Gracias a Dios Joshua y Jeffrey empezaron a trabajar con el grupo al igual que Rafa González, es importante que el equipo esté completo, es una pelea sana por las posiciones”.

¿Qué mensaje busca darle a la afición?

“Llegamos bien para el partido contra Guastatoya, la afición debe estar tranquila, no queremos dejar pasar esta oportunidad de poder llegar a una final, tenemos la convicción de que el equipo está seguro que podemos lograr algo, tenemos confianza y trataremos de hacer bien las cosas”.

¿Ha analizado a Guastatoya?

“Hemos visto y analizado a Guastatoya con lo que creemos que pueden jugar, tienen experiencia y si están ahí es por algo, pero debemos creer que nosotros podemos lograr algo importante”.

