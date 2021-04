“Nuestro objetivo en Tokio va más allá de una participación”

El entrenador guatemalteco Julio C. Urías, que tiene a tres marchista clasificados a los Juegos Olímpicos, conversó con Publinews desde Europa y expresó la ilusión que le provoca Tokio.

La emoción de volver a pelear por una medalla olímpica ha llegado de nuevo a la vida de Julio C. Urías, pero ahora como entrenador, pues 19 años después de su retiro ha logrado clasificar a los Juegos de Tokio, a 3 de los 6 marchistas guatemaltecos que lucharán por subir al podio.

Urías, de 49 años, espera cumplir con el sueño que le fue negado cuando era atleta, pues los pocos recursos económicos le hicieron abandonar su sueño, pero ahora su confianza está puesta en el trabajo que han hecho sus atletas, a quienes les ha pedido la medalla.

Además de José Alejandro Barrondo, medallista panamericano en 20 km, el originario de Fraijanes es entrenador de Luis Ángel Sánchez (50 km) y Mayra Herrera (20 km), quienes recientemente sellaron, en Eslovaquia, su pase a los Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto.

Incluso, Mayra ganó este sábado el primer lugar en el 55th Olomoucká Dvacítka Race Walking, en República Checa.

Con gran experiencia

Y es que si alguien tiene recorrido en este deporte, es Julio, quien representó a Guatemala durante 13 años, tiempo durante el cual ganó medallas de oro, plata y bronce en eventos del ciclo olímpico y fue abanderado de la delegación de Guatemala en los Juegos de Atlanta 1996.

Desde Europa, en donde se encuentra con varios seleccionados, pues este fin de semana buscarán más pases olímpicos, Urías contó la emoción que siente frente al gran reto.

La marcha de nuevo dice presente en Juegos Olímpicos…

La marcha guatemalteca se caracteriza porque siempre se trabaja fuerte para conseguir estar en estos eventos tan importantes tanto para atletas como para entrenadores. Ha dejado huella desde antes de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 1984, y desde Atlanta 1996 no se ha dejado de participar.

¿Cómo se siente tras las recientes clasificaciones a Tokio?

Es un sentimiento de satisfacción y alegría al ver plasmado mi trabajo en el resultado de Luis Ángel Sánchez y Mayra Herrera, ya que nos hemos esforzado para conseguir este objetivo. Antes de la prueba les dije: ‘Llegó el momento que tanto hemos esperado y tenemos que aprovechar la excelente forma deportiva con la que han llegado, así que a dejarlo todo con ganas, coraje y orgullo, vamos a romper el asfalto’.

¿Cómo ha sido la preparación de sus atletas? ¿Han tenido lo necesario?

La preparación de un marchista de este nivel es bastante exigente, se trabaja a doble o hasta triple sesión en dependencia de los objetivos que se persigan. Lo necesario nunca se tiene pues hace falta mucho comenzando con tenis, que son muy caros y duran uno o dos meses y son necesarios para que el atleta no sufra resentimientos y lesiones, especialmente en las rodillas y en el piramidal. También relojes que nos puedan apoyar en el monitoreo de cargas y recuperación en el trabajo de las diferentes zonas de entrenamiento.

¿Cuál de sus atletas tiene la mejor marca?

En el equipo las mejores marcas hasta el momento son de José Alejandro Barrondo, con 1:19:55 horas, en 20 km; Mayra Herrera, con 1:30:26 en 20 km y Luis Ángel Sánchez, con 3:48:56 en 50 km. Los tres, clasificados a Tokio

¿Quiénes de sus pupilos aún pueden clasificarse y cuándo buscarán las marcas?

Los atletas que todavía tienen posibilidades de clasificar son: Maritza Poncio, José María Raymundo y José Oswaldo Calel, en 20 kilómetros. Podrían clasificarse en Zamyesl, Polonia ,este sábado, o en La Coruña, España, 29 de mayo.

¿Qué otras pruebas tendrán previo a Tokio?

Dentro de mi planificación de entrenamiento previo a lograr las clasificaciones se tienen programadas las competencias en Polonia, la Copa Panamericana en Guayaquil, Ecuador, y finalmente en La Coruña, con lo que finalizaríamos el calendario preparatorio.

¿Y qué campamentos harán antes de los Juegos?

Tendremos un campamento preparatorio del 21 de junio al 21 de julio, si todo va bien por la pandemia, en el centro de alto rendimiento de Font Romeu, Francia, o en su defecto, en el centro de alto rendimiento en Sierra Nevada, España, luego viajaremos a Japón.

¿Cómo ve a los rivales de los guatemaltecos en Tokio?

Solo con el hecho de clasificar a los Juegos Olímpicos, diré que todos son fuertes, pero especialmente los de Japón y China, están a la vanguardia de los tiempos y récords mundiales hasta el momento.

¿Hay posibilidades de una medalla?

Las posibilidades son relativas, clasificamos para competir por una medalla, nuestro objetivo va más allá de una participación, siempre ha sido así a través de los tiempos y los diferentes atletas que han representado a la marcha nacional, por eso nos levantamos cada día muy temprano para luchar y trabajar por ese objetivo.

#RetoTokyo Los marchistas Uriel Barrondo (1o.) y Luis Ángel Sánchez (3o.) logran marca de acceso a JJ.OO. (3:50.00) durante el Gran Premio Dudince en Eslovaquia, en los 50km.

Ampliaremos. pic.twitter.com/taTAeTP7Sz — C O G (@COGuatemalteco) March 20, 2021

¿Qué le dice a sus atletas cuando se acercan los Juegos Olímpicos?

Que como atleta quise y pude haber ganado una medalla olímpica, pero los pocos recursos económicos en ese momento, me obligaron a abandonar mi sueño, ahora quiero una medalla olímpica como entrenador.

¿Cómo ha vivido este proceso al frente de los seleccionados?

En octubre de 2016 inicié el camino de este proceso con mucha motivación y entusiasmo, pues había llegado la oportunidad que esperé durante muchos años, sabía porque fui atleta de alto rendimiento, que si se trabajaba duro, con fe, convicción, organización y se contaban con los medios necesarios para trabajar, se podrían alcanzar los objetivos. A partir de ese momento, hasta hoy, ha sido una experiencia inolvidable, ha habido de todo en el camino, pero hemos sabido saltar y vencer los obstáculos que, lejos de debilitarnos, nos han hecho más fuertes.

¿Cuáles han sido los sacrificios para alcanzar el éxito como entrenador?

No se si llamarle sacrificio, pues hago lo que me gusta y me apasiona, pero el estar lejos de mi familia, dejar a mi esposa, hijos, a mi madre que está muy avanzada de edad, pasar la mayoría del tiempo fuera y solo, es complicado, pero no lo veo como un sacrificio y no me arrepiento de hacer lo que hago.

¿Qué le dice al pueblo guatemalteco, cuando se acerca esta prueba importante?

Desde que fui atleta de alto rendimiento siempre me sentí orgulloso de portar en mi espalda el nombre de Guatemala, ahora como entrenador les vuelvo a ratificar mi respeto y admiración por cada paisano que se levanta temprano para ganarse el pan de cada día, a sudar de sol a sol. Donde quiera que represento a mi país siempre los llevo en mi corazón y la mejor forma de demostrarlo es vistiendo mi playera de Guatemala y luchando por obtener resultados a nivel internacional para dar una sonrisa a todos mis paisanos guatemaltecos.

Logros más importantes como atleta

Medalla de bronce en 50 km en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ponce, Puerto Rico 1993

Medalla de oro y récord en 50 km en los Juegos Centroamericanos, en El Salvador 1994.

Medalla de bronce y récord nacional y panamericano en 50 km en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Argentina en 1995.

17 lugar en 50 km en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en los que fue abanderado de la delegación nacional

Medalla de oro y récord en 35 km en los Juegos Centroamericanos San Pedro Sula, Honduras 1997.

Medalla de oro en Campeonato Sudamericano en 35 km en Bogotá, Colombia 1998.

Logros más importantes como entrenador

José María Raymundo: Medalla de plata en los 20 km y Maritza Poncio, bronce en 20 km, en los Juegos Centroamericanos, Managua 2017.

José Alejandro Barrondo: Medalla de bronce en 20 km en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Mayra Herrera: Primer lugar en el 55th Olomoucká Dvacítka Race Walking, República Checa 2021.

