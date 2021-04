“Esto es de hombres que salgan a la cancha a romperse el alma”

Roberto Montoya, técnico de Antigua GFC, reconoce que el equipo panza verde se está jugando la vida en cada partido y que en estos momentos la prioridad es asegurar la permanencia.

El entrenador de Antigua GFC, Roberto Montoya, dice que la victoria (3-2) ante Iztapa le ha dado un empujón anímico a su equipo, que a diferencia de otros torneos, esta vez no está en la pelea por clasificarse a la liguilla final, sino en la de salvarse del descenso.

El mexicano, que regresó por tercera vez a la institución panza verde en sustitución del estadounidense Jeffrey “Ziggy” Korytoski, conversó en “El Súper Deportivo, de “Emisoras Unidas”, sobre lo que vive su equipo y cómo deben encarar lo que resta del torneo.

¿Cómo se siente el equipo tras su primer triunfo?

Estamos contentos por esta victoria que habíamos buscado desde las jornadas anteriores. Gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. Hay que ajustar algunas cosas, pero lo más importante es que se ganó. Es un triunfo que nos da oxígeno, este envión anímico en el que se encuentra el equipo será importante porque nos impulsa a seguir sumando.

¿Ya se integraron los mexicanos?

Se han adaptado mejor, les costó los primeros dos partidos en que que participaron. Ya vemos más integrado a Ever Guzmán, solamente le falta meterla, Genaro Castillo, que hizo dos goles, ya empieza a conocer y a asociarse más con sus compañeros. Ambos están comprometidos y con mucha hambre de triunfo, que es lo importante.

Se fueron jugadores claves, hubo que volver a reestructurar…

No es fácil, uno no trae una varita mágica, esto es un proceso y un momento de adaptación. Cuando agarro el equipo estaba hecho pedazos, teníamos que fortalecer el tema mental. Futbolísticamente hay talento, el futbol no se les ha olvidado, deben retomar la confianza entre ellos, entre sus compañeros.

¿Entrar en zona de descenso los hizo reflexionar?

Todavía no les caía ‘el 20’ de la posición en la que estábamos, ahora que estuvimos en último lugar nos reflexionamos de cuál era nuestra situación. Y el equipo, ayer, mostró personalidad, hambre y deseo de ganar y a pesar de las circunstancias hubo una reacción importante y sacamos el triunfo gracias.

¿Piensan en salir de la “zona roja” y avanzar a la liguilla?

Ahorita estamos enfocados en salir de la zona de descenso. Salimos momentáneamente, pero no estamos salvados, hasta que las estadísticas no nos digan que ya nos salvamos, podremos pensar en una clasificación a la liguilla, la prioridad es asegurar la permanencia en la liga mayor.

Vivo al día y ahorita nos enfocamos en el partido contra Xelajú, que será intenso. Tenemos que aprovechar nuestro envión anímico para seguir sumando y al final del torneo veremos para qué nos alcanza, ahorita no pensamos en un título, el equipo no se armó para esto, pero es lo que tenemos.

¿Qué hacer para alcanzar los objetivos y que el cansancio físico y mental de los jugadores pase a un segundo plano?

Es importante hacer rotaciones, pero lo más importante es que haya competencia interna, para que en el momento que un jugador esté fuera, haya otro que responda.

Tenemos jugadores comprometidos, no necesitamos figuras, necesitamos jugadores que quieran rifársela, porque en cada partido nos estamos jugando la vida, esto es de hombres que tiene que salir a la cancha a romperse el alma para lograr los 3 puntos que es lo que queremos.

Se le vienen juegos duros…

Tenemos dos visitas bravas, el domingo ante Xela y luego con Sanarate. Somos tres equipos que estamos involucrados en zona de descenso, por lo que serán juegos cardiacos, sufridos y que al final, el que cometa menos errores va a ser el que va a sumar. Si le ganamos a Xela toca pensar en Sanarate, que está invicto en su cancha.

*Fotos: Omar Solís

