VIDEO. Hagen: “El 24 debemos ganar, no hay margen de error”

El arquero del Səbail FK de la Liga Premier de Azerbaiyán, Nicholas Hagen, ya se ha incorporado a los trabajos de la selección nacional con miras al duelo frente a Cuba del 24 de marzo.

Hagen peleará con Ricardo Jerez y Kevin Moscoso, para ser el responsable de resguardar el pórtico de la Azul y Blanco en duelo frente a los cubanos, que se jugará el 24 de marzo en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Sobre ello dijo que “en este momento el duelo por el puesto de la portería es emocionante. Ricardo tiene la experiencia y la sabe transmitir, el canche está pasando por un buen momento y eso nos motiva a todos”.

#VamosGuate | Imágenes del primera práctica de la Azul y Blanco programado para este miércoles

Clasificar a Guatemala al Mundial, su deseo

Tras su venida a Guatemala, Hagen fue contundente y claro al mencionar que su principal objetivo es llevar a la selección nacional a un Mundial:

“Esta es mi primera oportunidad en la selección y quiero hacerlo de la mejor manera, mi sueño es llevar a Guatemala a un Mundial”, manifestó.

“Creo que es el momento para empezar un buen camino, el grupo está bien, motivado y unido. Juntos podemos sacar esto adelante”, agregó.

Lo que se piensa del rival

La selección nacional iniciará su camino en las eliminatorias rumbo a Catar 2022 el próximo jugando de local ante la Isla y posteriormente visitará a Islas Vírgenes Británicas el 27 del mismo mes.

Sobre este partido ante Cuba Hagen dijo que “vemos a Cuba como una final, cada partido es una final, vemos a Cuba como nuestro primer obstáculo que debemos sacar, debemos sacar el mejor resultado en casa”.

Añadiendo que “estamos en una etapa donde no podemos pensar en otro partido, no podemos pensar en lo que se viene, el 24 debemos ganar, no hay margen de error”.

