VIDEO. Jerez: “Los jóvenes tienen hambre de triunfar y ganas de hacer historia”

El guardameta afirmó que tiene altas expectativas de la nueva generación de jugadores nacionales.

El combinado nacional de Guatemala continúa con su preparación para los partidos ante Cuba e Islas Vírgenes Británicas del próximo 24 y 27 de marzo respectivamente.

Una de las incógnitas que tiene el profesor Amarini Villatoro en su once inicial es la posición del arquero, ya que cuenta con Ricardo Jerez, Kevin Moscoso y Nicholas Hagen.

Precisamente Hagen arribó esta mañana a Guatemala tras un largo vuelo desde Azerbaiyán, pero Amarini Villatoro tiene una encrucijada al escoger el que será el guardameta titular.

Ricardo Jerez habla previo al inicio de las Eliminatorias

El experimentado guardameta guatemalteco Ricardo Jerez que milita en el Alianza Petrolera de Colombia habló en conferencia virtual sobre sus sensaciones de una nueva convocatoria a la Selección Nacional.

“Estoy contento de tener nuevos compañeros en Selección, jóvenes con ganas de triunfar y de hacer bien las cosas. Creo que es muy merecido el llamado tanto para Nico (Hagen) como Kevin (Moscoso), estoy muy feliz de poder compatir con ellos, los tres estamos capacitados para afrontar la eliminatoria”, expresó.

Jerez también habló sobre su actualidad con el Alianza Petrolera de Colombia, club con el que lleva varias jornadas sin disputar un solo minuto.

“Uno necesita estar jugando, llevo más de un mes de no jugar, pero bueno así es el futbol, las cosas no siempre son perfectas, pero este tiempo me ha ayudado a trabajar mejor y hacer mejor las cosas. Sé que el hecho de no jugar me pone un poco en desventaja, pero trato de no pensar en eso, estoy al 100% trato de no pensar en mi suplencia, tengo más de 500 partidos como profesional y que el último mes que no he jugado no creo que pueda perjudicarme”, afirmó Jerez.

El experimentado guardameta nacional afirmó que con el ‘Moyo’ tratan de tomar la batuta de liderazgo en Selección y explican a los jóvenes que ellos tienen que escribir su propia historia con Selección y no cargar con el peso de generaciones pasadas.

“Hay que asumir el liderazgo, con José hemos tratado se asumir ese rol, de seguir las directrices y aportar nuestra experiencia y los compañeros lo han recibido de gran manera, hay que hacer entender a los jóvenes que ellos no tienen la culpa de todo lo que ha pasado”. afirmó.

“Los jóvenes no tienen que cargar con el peso de 70 años de lo que ha pasado la Selección, estamos en constante trabajo con los muchachos de siempre dar una voz de aliento y mantener una seriedad en el trabajo, el futbol necesita de experiencia y líderes y nosotros (con José), tenemos una función con Selección”, expresó el legionario.

Sobre los partidos que se avecinan en esta fecha FIFA, el experimentado guardameta nacional aportó las siguientes declaraciones:

“Esta convocatoria es espectacular, uno disfruta estar acá, hay un grupo muy unido, sentís la buena energía desde que entras, estoy disfrutando este momento, uno está acá por méritos y espero seguir disfrutando hasta el último día, tenemos que salir a reventar a cualquier Selección con un buen futbol”.

“Estoy feliz con está Selección, son jugadores jóvenes que tienen hambre de triunfar y con ganas de hacer historia, tenemos que ser una familia y un grupo, hemos tenido un avance muy grande en el proceso del profesor Amarini Villatoro, tengo altas expectativas de esta Selección”.

“Chucho, Rittmeyer y Darwin tienen un ambiente distintos, se han criado en otro ambiente, ellos nos motivan a que nosotros hagamos mejor las cosas, nosotros queremos aprender de ellos y que nos puedan ayudar”.

(Visited 23 times, 23 visits today)