“Merezco salir del Madrid por la puerta grande”, dice Ramos

El defensa español habla sobre el estado de su renovación con el Real Madrid y revela lo que piensa de la salida de Cristiano Ronaldo.

En la recta final de su recuperación, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habló sobre su renovación, a pocos meses de que finalice su contrato en junio próximo.

Y fue en una entrevista con el youtuber Ibai Llanos, que el defensa conversó sobre su actualidad, su futuro y hasta cuándo se ve jugando.

Pese a que dijo que aún no han ninguna novedad sobre su renovación, ha sido claro sobre lo que le gustaría que pasara.

“Lo que me gustaría es irme con la conciencia tranquila. De haberlo dado todo. Ojalá sea dentro de mucho tiempo. Merezco irme por la puerta grande del Madrid, que se me devuelva todo lo que he dado por este club”, dijo.