Federación hace oficial la dedicatoria de la Vuelta a Guatemala

La organización del evento ciclístico más importante del año en nuestro país, anunció que la Vuelta será dedicada a la Fundación Margarita Tejada.

La Federación Guatemalteca de Ciclismo anunció este martes que la edición 61 de la Vuelta a Guatemala será dedicada a la Fundación Margarita Tejada, entidad que por más de 23 años ha brindado oportunidades de desarrollo con inclusión a personas con síndrome de Down.

Con esta dedicatoria, han iniciado oficialmente, los preparativos para el giro nacional, que como cada año, se lleva a cabo del 23 de octubre al 1 de noviembre.

El presidente de la Fedeciclismo, Stuard Rodríguez, fue recibido por Teresa de Basterrechea, directora ejecutiva y Ema Pineda de Rebuly, directora de recaudación, quienes recibieron con agrado la dedicatoria.

De la Fundación

La fundación Margarita Tejada para Síndrome de Down es una institución no lucrativa, fundada el 14 de enero de 1998, por la iniciativa de 10 madres con hijos con Síndrome de Down.

Durante este tiempo, ha atendido a más de 5 mil familias y actualmente ofrece sus servicios de forma regular a 565 familias procedentes de diferentes partes del país, brindándoles apoyo en las áreas de salud, social y educación.

Hubo Vuelta, pese a la pandemia

A pesar de todas las restricciones que hubo el año pasado, la Vuelta a Guatemala fue el primer gran evento deportivo que se pudo llevar a cabo en Guatemala, y no reportó ningún caso positivo por coronavirus.

Participaron un total de 13 equipos, de los cuales nueve fueron nacionales y cuatro extranjeros, procedentes de México, Panamá y Ecuador.

Al final de las 10 etapas, y un recorrido total de 1 mil 118.5 kilómetros, el ganador de la clasificación general individual fue el guatemalteco Mardoqueo Vásquez, del equipo Hino-One.

Cabe mencionar que la edición 60 del giro nacional fue dedicada a todo el personal que ha combativo en primera línea, la pandemia del nuevo coronavirus.

*Fotos: Omar Solís y Federación Guatemalteca de Ciclismo

