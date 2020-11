“Ganar la Vuelta a Guatemala me ha cambiado la vida”

Días antes de viajar a Panamá, el campeón de la Vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vásquez, le contó a Publinews cómo es ahora su vida, tras hacer realidad su sueño de ganar el título.

De complexión pequeño y delgado, sus piernas guardan las fuerzas de un campeón y su corazón la humildad para seguir triunfando en el ciclismo, así si es Mardoqueo Vásquez, quien este miércoles se mostró muy feliz y agradecido al recibir un nuevo reconocimiento, esta vez de parte del Inguat.

Sí, uno nuevo, pues desde que ganó el título de campeón de la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala, su vida ha dado un giro y no para de recibir homenajes, algo que sumado al cariño de la gente, asegura ha cambiado su vida.

Mardoqueo reconoce que el motor que siempre lo impulsó a alcanzar el sueño de ser campeón fue su mamá, quien falleció en 2017, sin embargo, ha encontrado en su esposa y en su hijo, una razón más para seguir peleando por lo que quiere.

Y es que pese a la pandemia del nuevo coronavirus, Mardoqueo no se detuvo y tras coronarse en la Vuelta a Guatemala ahora va por más, esta vez intentará ganar el Campeonato Centroamericano de Ruta en Panamá, que se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre, y la Vuelta a Chiriquí, en el mismo país, del 24 al 28.

¿Cómo te sientes tras haber ganado la Vuelta y cómo ha cambiado tu vida?

Estoy muy contento y disfrutando de esta bonita experiencia. Este título ha cambiado mi vida. La gente me tiene mucho cariño y en cualquier lugar a donde voy me reconocen rápido y eso es algo muy bonito. Estoy disfrutando de los homenajes.

#Ahora | Mardoqueo Vásquez da sus impresiones minutos antes de que se inicie la actividad en el @InguatPrensa 📹 @OSolis_PN pic.twitter.com/txR8ESP9fn — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 11, 2020

¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí?

Ha sido de trabajo constante, me he preparado duro y desde hace años he venido consiguiendo títulos muy importantes en mi carrera deportiva. Este es el resultado final de lo que he venido trabajando por años y estoy muy contento de haber hecho realidad el sueño de ser campeón de la Vuelta a Guatemala.

¿Qué significado tiene haber ganado este título?

Es una motivación muy grande y me demuestra que puedo alcanzar cosas más grandes. Para mi familia ha representado una enorme felicidad, igual que para Totonicapán.

Fotos: Omar Solís

¿Qué te dijo tu papá tras ganar la Vuelta?

Que está muy orgulloso de mí y de lo que he logrado. Él ha estado conmigo siempre, desde mis inicios, me ha ayudado en lo que he necesitado, nunca me ha abandonado.

¿Y a tu mamá, qué le dijiste?

Le he dedicado todo a ella desde que gané la Etapa Reina. Mi mami fue una mujer que me enseñó mucho de la vida y aunque ya no esté conmigo, es mi motivación. Pero también lo es toda mi familia, mi esposa y mi hijo, todos los que se han involucrado en mi vida deportiva y personal aportaron su granito de arena para que yo fuera campeón.

¿Cuál es tu sueño?

Mi gran sueño era ganar la Vuelta a Guatemala, ahora, ya tendré tiempo para replantear mis objetivos, buscar nuevas metas y entrenar como lo he venido haciendo.

¿Y ahora qué sigue en tu agenda?

Tengo una competencia con la selección nacional, competiré en el Campeonato Centroamericano en Panamá y en la Vuelta a Chiriquí, espero llegar en buenas condiciones y hacer una buena carrera para representar bien al ciclismo guatemalteco.

En detalle

Mardoqueo Vásquez se consagró como campeón nacional de ruta en la categoría élite en los años 2018 y 2019.

En la Vuelta a Guatemala terminó primero en la clasificación general individual y segundo en la montaña, además ganó la quinta y la séptima etapa.

Junto a Mardoqueo, ayer fue reconocido Rony Julajuj, de Ópticas Deluxe, por haber ganado la clasificación Sub-23 y Leonardo González, segundo Mejor Guatemalteco de la Vuelta (4o. en la general individual).

25 Años tiene Mardoqueo Vásquez, quien se inició en el ciclismo de ruta hace 5 años. Su primer equipo profesional fue Cuajo Luna.

(Visited 13 times, 13 visits today)