Djokovic elimina a Karatsev y disputará la final de Abierto de Australia

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka buscará ganar el título contra la estadounidense Jennifer Brady.

El serbio Novak Djokovic continúa confirmado el por qué es el número uno de la clasificación en la ATP y este jueves se clasificó a su novena final de Abierto de Australia.

Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente al ruso Aslan Karatsev (salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2 y el domingo buscará su noveno título.

‘Djoko’ se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal, programada el viernes, que opone al ruso Daniil Medvedev (4º) y al griego Stefanos Tsitsipas (6º).

Karatsev, por su parte, después de su extraordinario recorrido en el Abierto de Australia donde eliminó al 9º del mundo Diego Schwartzman, el 19º Félix Auger-Aliassime y el 21º Grigor Dimitrov (aunque mermado éste físicamente), dará un salto cualitativo en la clasificación ATP este lunes y se acercaría al Top-40.

Predicting the champions all along? 🦋🤔 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/5rNGsEWNwW

La joven japonesa Naomi Osaka, tercera mejor tenista mundial, se clasificó para su segunda final del Abierto de Australia, donde se enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady (24ª).

Osaka se impuso con contundencia por 6-3, 6-4 a Serena Williams (11º), a quien ya había derrotado en la final del Abierto de Estados Unidos en 2018, lo que le valió su primer título de Grand Slam.

A coincidence? 🍽️@naomiosaka had been eating Japanese food before her matches but switched it out for Greek food last night.

Since then, @steftsitsipas upset Rafael Nadal & she secured a win over Serena Williams.

"Maybe I should keep eating Greek food"#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0TP2oUwf26

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021