Djokovic resiste el dolor y vence a Raonic en octavos de Australia

El serbio se medirá al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del torneo australiano.

Novak Djokovic, número uno mundial y defensor del título, soportó el dolor abdominal que estuvo cerca de hacerle abandonar en tercera ronda y pudo derrotar a Milos Raonic.

La nueva victoria de “Nole” en Australia fue por parciales de 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 y 6-4, este domingo.

Ahora, Djokovic se medirá al alemán Alexander Zverev, séptimo del ránking ATP y que derrotó al serbio Dusan Lajovic (27º) por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-3.

Djokovic admitió que su preparación para el partido de este domingo estuvo muy marcada por su lesión.

“No me he preparado de verdad para este partido. Utilicé cada hora para intentar recuperarme, para estar en condiciones de jugar”, explicó el jugador de Belgrado.

You can't deny a champion ✨ @DjokerNole 's quest for a 9th #AusOpen title continues, advancing to the quarterfinals for the 12th time.

Djokovic empezó ya a pensar en el duelo ante Zverev y reveló que el alemán también tiene problemas físicos.

“Tenemos un poco la misma lesión, solo que en su caso es en el otro lado. Ayer (sábado) bromeábamos, nos decíamos que si teníamos que enfrentarnos en cuartos jugaríamos sin saques”, afirmó Djokovic.

"Because it's a Grand Slam, I want to give my best."

Because it's @DjokerNole, we want to see your best 🙌#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/63DZgUvSdv

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021