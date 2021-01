Alexander Robinson se despide del Saprissa con conmovedora carta

Minutos después de que Comunicaciones confirmó su fichaje, el defensa compartió un mensaje de despedida, en el que además presumió todos sus títulos.

El defensa costarricense, Alexander Robinson, se convirtió este jueves en el segundo fichaje de Comunicaciones para el próximo Torneo Clausura 2021, pero antes de viajar a Guatemala, tuvo emotivas palabras para los seguidores del Saprissa.

Pero antes de viajar, Robinson se despidió presumiendo sus logros, pues se coronó campeón nacional en cinco ocasiones, obtuvo dos subcampeonatos, además ganó un torneo de Copa y formó parte del equipo campeón de la Liga Concacaf en 2019.

Esta será la segunda vez que Robinson jugará en Guatemala, cabe recordar que antes lo hizo con Antigua GFC, con el que salió campeón del Torneo Apertura 2015.

Alexander Robinson y su adiós

Minutos después de que el club albo anunció su contratación, Robinson decidió compartir su carta de despedida en sus redes sociales.

“Primero que todo quería agradecerle a Dios que me dio la oportunidad y la bendición de poder cumplir aquel sueño que en algún momento todos tuvimos de niños, y que sabiendo que no todos pueden llegar a logarlo, me siento doblemente bendecido”, comienza su mensaje.

Y continúa: “Gracias a Dios y a Saprissa por hacerme cumplir aquel sueño de poder debutar en Primera División y más con el club que yo tanto he amado y apoyado desde pequeño, el club más grande y más ganador de Costa Rica y Centroamérica (porque así lo dicen los números”.

“Gracias Saprissa por ser el club que me ha dado nombre en el futbol, gracias por todo lo vivido, por esta humilde historia que llevaré siempre en el corazón, gracias por poder disfrutar y formar parte de tantos campeonatos en divisiones menores, de lograr varios campeonatos nacionales e internacionales”, dice.

También agradeció porque el Saprissa le permitió continuar con sus estudios y “hoy gracias a eso también pude obtener un título universitario, el cual obtuve con orgullo sabiendo que no fue fácil conseguirlo siendo un jugador profesional”.

Además, agradeció a la afición “que me apoyó y a los que me criticaron también gracias. Me quedo con lo más gratificante al recibir muchos comentarios tan positivos de miembros de la institución y saber que dejé algo bueno y que solo los que estamos dentro sabemos”, finalizó.

📋 Les compartimos la información sobre la carrera de Alexander Robinson.#VamosCremas pic.twitter.com/ywD1vIAWuW — Comunicaciones FC (@CremasOficial) January 28, 2021

