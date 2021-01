Mesut Özil se marcha del Arsenal y fichará por el Fenerbahçe

El club turco prepara una gran ceremonia para la presentación del futbolista, de 32 años.

El volante internacional de la selección alemana, Mesut Özil dejará las filas del Arsenal, su equipo durante las últimas siete temporadas y media, y ahora jugará con el Fenerbahçe de Turquía.

La confirmación del fichaje la hizo el propio futbolista, de 32 años, manifestando sentirse “muy feliz” por esta nueva etapa en su carrera:

La llevaré con orgullo y me entregaré al máximo por el equipo”, manifestó el jugador alemán en una entrevista telefónica en directo con la cadena de televisión turca NTV.

De origen turco, Özil, de 32 años e internacional con Alemania, confirmó igualmente que viaja a Estambul este domingo por la noche para cerrar su incorporación al equipo.

Según la prensa turca, el futbolista asistirá el lunes al partido del campeonato local en el que se enfrentarán el Fenerbahçe y el Ankaragücü.

El club prepara una gran ceremonia para la presentación del futbolista, según las informaciones de los medios turcos.

Según el diario deportivo Fanatik, Özil se uniría al club turco por tres años y medio y su salario será de cinco millones de euros (6,04 millones de dólares) por temporada, según la misma fuente.

De acuerdo a lo informado por la agencia de prensa DHA, Özil vivirá en una casa situada cerca del domicilio en Estambul del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

El Fenerbahçe, uno de los tres grandes clubes históricos de la ciudad de Estambul, es actualmente segundo en la liga turca, por detrás del Besiktas.

Arsene Wenger is a special coach in my career, one that I have total respect for. He is a great coach with numerous titles. Most of all, he's a great, sincere person. I associate him with my greatest Arsenal successes. I will always remember that time with him positively. https://t.co/PsPAwwbUxP

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021